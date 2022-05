https://mundo.sputniknews.com/20220513/subastan-una-carta-de-einstein-en-la-que-llamaba-a-luchar-contra-los-nazis-1125423680.html

Subastan una carta de Einstein en la que llamaba a luchar contra los nazis

A pesar de declararse un pacifista, hubo un momento en que el físico Albert Einstein llamó a enfrentar a la Alemania nazi y cuestionó la falta de firmeza de... 13.05.2022, Sputnik Mundo

La carta, subastada por la Casa de Subastas Kedem en Jerusalén, está dirigida a la periodista danesa Karen Stampe Bendix. Fue escrita a medida que la amenaza de la Alemania nazi se hizo más evidente, así como el creciente belicismo de Adolf Hitler.La mente brillante del siglo XX también cuestionaba en su misiva a naciones como el Reino Unido y Francia.Al describir su exilio en los EEUU, Einstein destacó: "También hay un fuerte desempleo aquí, y a diferencia de la situación en el pasado, un estado de ánimo de resignación pesimista con el estado de las cosas".A pesar de su compromiso de larga data con el pacifismo, las ambiciones territoriales agresivas de Hitler convencieron a Einstein de que la ideología nazi representaba un peligro claro tanto para los judíos como para la civilización europea, y que Hitler debía ser detenido a toda costa.Einstein consideró la posibilidad de que la Alemania nazi poseyera una bomba atómica como una amenaza para toda la humanidad y creía que era esencial que las potencias aliadas derrotaran a Alemania en la carrera armamentística.Este punto de vista lo llevó a él y al físico Leo Szilard a enviar en 1939 la llamada carta Einstein-Szilard al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, para llamar la atención de la Administración estadounidense sobre los últimos desarrollos en el campo de la energía nuclear.La carta finalmente dio lugar al proyecto Manhattan que conduciría a la producción de la primera bomba atómica del mundo. Einstein expresó más tarde su pesar por haber firmado el documento. En 1946, él y Szilard establecieron el Comité de Emergencia de Científicos Atómicos (ECAS) con el objetivo de advertir sobre todos los peligros potenciales de la bomba atómica.En otra carta, de 1953, el físico explicó que no era "un pacifista absoluto": "Esto significa que me opongo al uso de la fuerza bajo cualquier circunstancia, excepto cuando me enfrente a un enemigo que persigue la destrucción de la vida como un fin en sí mismo".Otras notas privadas de Einstein sobre la teoría de la relatividad se vendieron en 2021 por una suma récord de varios millones de dólares en una subasta en París.

