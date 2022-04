"¿Eres nazi? Ya no": la incómoda revelación que deschavó a un radical ucraniano | Video

— ¿Cuál es el código del teléfono?

— 1488.

— ¿Y por qué 1488?

— Desde el 2016 lo tengo, era joven y tonto.

— ¿Eres nazi?

— Era. Ya no. Pero, ¿cómo entender qué es un nazi? No entiendo.

— ¿Eras fascista?

— No.

— ¿Cómo que no? ¿Qué significa 1488? ¿Las 14 palabras de David Lane, p*ta? Y 88 es el número [de la letra H] en el alfabeto para Heil Hitler. ¿Cómo que no, p*ta?