El precio de la gasolina genera inquietud en pescadores de isla del norte de Venezuela

El precio de la gasolina genera inquietud en pescadores de isla del norte de Venezuela

MANZANILLO, VENEZUELA (Sputnik) — Bajo los fuertes rayos del sol de la isla de Margarita, la más grande del estado venezolano de Nueva Esparta (norte), los... 13.05.2022, Sputnik Mundo

Manzanillo es un poblado de pescadores ubicado en el norte de Margarita, y al llegar a la playa lo primero que ves es un gran número de pelícanos, que se alborotan cuando comienzan a descargar las lanchas con pescados.Jornada sin descansoA diario los pobladores de este lugar salen al mar, donde practican varios tipos de pesca artesanal."Antes no trabajábamos sábados ni domingo, ahora la situación nos lleva a trabajar día a día para buscar la comida", dijo a esta agencia Martín Moya de 60 años, quien desde los 10 años ha trabajado en la pesca.Pese a vivir frente al mar y estar acostumbrados a pescar, la faena se hizo complicada por la inestabilidad de la gasolina, que se suma al aumento del aceite de borda, y el de los repuestos y la reparación de las lanchas.Desde el año 2019, la gasolina se convirtió en una preocupación para todos los venezolanos, en diversos lapsos escaseó en todo el país, y para comprarlo fue necesario hacer filas de hasta dos días o pagar hasta cuatro dólares por litro.A raíz de esa crisis, el Gobierno decidió incrementar el costo de la gasolina, que antes era casi gratuita, a 0,50 dólares por litro, llamándolo "precio internacional", y resolvió dejar algunas estaciones de servicio como subsidiadas, en las que se limitó la venta de combustible al mes por persona con un precio de 0,023 dólares por litro.SubsidioPese al incremento global del combustible, por la crisis entre Ucrania y Rusia, en Venezuela el precio del combustible se mantiene igual, solo que los subsidios se han recortado, cómo es el caso de los pescadores, que antes disponían de toda la gasolina que necesitaban sin restricciones."Antes solo tuvimos restricciones cuando no había gasolina en ningún lado, pero a nosotros tienen que subsidiarnos, porque si pagamos a 0,50 dólares o pagamos a alguien por fuera para que nos venda sus litros en una bomba [estación de servicio] subsidiada, las cavas [camiones con compartimentos de refrigeración] nos compran el pescado al mismo precio", expresó uno de los pescadores que prefirió no ser identificado.En ocasiones, comentaron los pescadores, tienen que pagar la gasolina a 0,50 dólares, lo que reduce abruptamente su ganancia.Por su parte, José Subero indicó que el nuevo "sistema de combustible le está afectando a todo el pescador, bien sea sardinero, palangre, y mucho más al que trabaja con sistema de trenes".¿Cuánto gana un mes un pescador? Los entrevistados por Sputnik aseguraron que es difícil de calcular porque depende de cómo esté el mar, pero en ocasiones la ganancia de un mes de trabajo puede ser inferior a los 60 dólares.En tanto, Carlos Subero de 46 años, dijo que "últimamente se trabaja con las uñas", el pescador contó a esta agencia que sus hijos están en la universidad y aseguró que cuando la jornada semanal sale mal no pueden asistir."Yo tengo a mis hijos en la universidad y a veces no van pero, ¿cómo los mando con la barriga vacía y sin pasaje?, porque el pasaje de Manzanillo a La Asunción [capital de Nueva Esparta] un dólar, un dólar de la Asunción a Juan Griego [noreste], porque estudia allí, son cuatro dólares diarios, a la semana son 20 dólares, ¿de dónde vamos a sacar 20 dólares?", acotó.Para los pescadores de este poblado, solo hay dos opciones o se mantiene el precio subsidiado de combustible o se aumenta el precio del pescado, y se pacta con los mayoristas para que les paguen un precio justo.El pasado 22 de abril, el presidente, Nicolás Maduro, nombró a Juan Carlos Loyo como nuevo representante de la cartera de Pesca y Acuicultura en reemplazo de Olga Luisa Figueroa, luego de varias protestas de pescadores por escasez de gasolina.

