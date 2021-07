Pescadoras venezolanas navegan en un mar de desigualdades

"Es muy fuerte para la mujer, pero igual me gusta ir, siento que tengo que trabajar por lo mío. Sí, existe machismo, pero a veces las mujeres hasta hacemos más que ellos. Una está pendiente, se levanta temprano, pero yo no me dejo en eso de que 'tú no vas porque no tienes la fuerza', yo me voy igual", añadió.