https://mundo.sputniknews.com/20220512/abas-llevara-a-israel-ante-la-cpi-por-la-muerte-de-la-periodista-de-al-jazeera-1125384175.html

Abás llevará a Israel ante la CPI por la muerte de la periodista de Al Jazeera

Abás llevará a Israel ante la CPI por la muerte de la periodista de Al Jazeera

TEL AVIV (Sputnik) — El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, volvió a responsabilizar a Israel de la muerte de la periodista de Al... 12.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-12T15:03+0000

2022-05-12T15:03+0000

2022-05-12T15:03+0000

internacional

oriente medio

corte penal internacional (cpi)

israel

jerusalén

mahmud abás

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1125384148_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5c2b5ca75edd52ea7bbf9358eb7e7ad.jpg

Abu Akleh, de 51 años, recibió un disparo en la cabeza durante los enfrentamientos entre las tropas israelíes y los palestinos armados mientras cubría una operación del Ejército israelí en la ciudad cisjordana de Jenin el 11 de mayo. Los palestinos culpan a Israel por su muerte, mientras que funcionarios israelíes dijeron que los palestinos armados podrían haber disparado el tiro fatal.La CPI (Corte Penal Internacional) está investigando presuntos abusos por parte de las fuerzas israelíes y grupos palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Jerusalén dice que la CPI no tiene jurisdicción en esas áreas, ya que los palestinos no tienen un Estado. Israel no es miembro de la CPI y la ha acusado de parcialidad, pero sus ciudadanos podrían estar sujetos a arresto en el extranjero si se emiten órdenes judiciales.La Unión Europea (EU) ha instado a una investigación "independiente" sobre la muerte de la reportera, y Estados Unidos exigió que el asesinato de Abu Akleh, quien tenía la ciudadanía estadounidense, sea "investigado con transparencia".Israel ha pedido a los palestinos que realicen una investigación conjunta sobre la muerte, pero la ANP rechazó formalmente la solicitud este 12 de mayo.

israel

jerusalén

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, corte penal internacional (cpi), israel, jerusalén, mahmud abás