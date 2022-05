"La OTAN no quería escucharnos", el discurso completo de Putin por el Día de la Victoria

https://mundo.sputniknews.com/20220509/la-otan-no-queria-escucharnos-el-discurso-completo-de-putin-por-el-dia-de-la-victoria-1125266106.html

Les presentamos el discurso completo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en conmemoración al 77 aniversario del Día de la Victoria de la Unión Soviética... 09.05.2022, Sputnik Mundo

¡Estimados ciudadanos de Rusia! ¡Queridos veteranos! ¡Camaradas soldados y marinos, sargentos y suboficiales, alféreces y tenientes! ¡Camaradas oficiales, generales y almirantes! ¡Les felicito por el Día de la Gran Victoria! La defensa de la patria, cuando se decidía su destino, siempre ha sido sagrada. Con el sentimiento de genuino patriotismo, las milicias de Minin y Pozharski luchaban por la patria, iban al ataque en el campo de Borodinó, se enfrentaban al enemigo en las afueras de Moscú y Leningrado, Kiev y Minsk, Stalingrado y Kursk, Sebastópol y Járkov. De la misma manera, ahora, en estos días, están luchando por nuestra gente en Donbás. Por la seguridad de nuestra patria, Rusia. El 9 de mayo de 1945 pasó para siempre a la historia mundial como un triunfo de nuestro pueblo soviético unido, de su unidad y poderío espiritual, su hazaña incomparable en el frente y en la retaguardia. El Día de la Victoria es una fecha íntima y querida para cada uno de nosotros. En Rusia no hay familia que no haya sido abrasada por la Gran Guerra Patria. Su recuerdo no se desvanece. En este día, los niños, nietos y bisnietos de la Gran Guerra Patria se encuentran en el flujo interminable del Regimiento Inmortal. Llevan las fotos de sus familiares, los soldados caídos que se quedaron jóvenes por siempre y los veteranos que ya nos han dejado. Estamos orgullosos de la invicta y valiente generación de vencedores, que somos sus herederos, y es nuestro deber guardar la memoria de quienes aplastaron al nazismo y quienes nos legaron a estar atentos y hacer todo lo posible para que el horror de una guerra mundial nunca se repita. Y por lo tanto, a pesar de todos los desacuerdos en las relaciones internacionales, Rusia siempre ha abogado por la creación de un sistema de seguridad igual e indivisible, un sistema que es vital para toda la comunidad internacional. En diciembre del año pasado, propusimos firmar un acuerdo sobre garantías de seguridad. Rusia llamó a Occidente a un diálogo honesto, a buscar soluciones razonables y de avenencia y a tener en cuenta los intereses de ambas partes. Pero todo fue en vano. Los países de la OTAN no querían escucharnos y esto significa que en realidad, tenían otros planes. Y lo vimos. Sin ocultar nada, se venía preparando otra operación punitiva en Donbás y una invasión de nuestras tierras históricas, incluida Crimea. En Kiev, anunciaron la posible adquisición de armas nucleares. El bloque de la OTAN comenzó a explotar militarmente nuestros territorios adyacentes. De este modo, se creó sistemáticamente una amenaza absolutamente inaceptable para nosotros y directamente en nuestras fronteras. Todo indicaba que sería inevitable un enfrentamiento con los neonazis, los partidarios de Stepán Bandera, por los que habían apostado EEUU y sus socios menores. Repito, vimos cómo se desplegaba la infraestructura militar, cómo empezaron a trabajar cientos de asesores extranjeros y se realizaban entregas regulares de las armas más modernas de los países de la OTAN. El peligro crecía día a día. Rusia dio una respuesta preventiva a la agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y la única correcta. La decisión del país soberano, fuerte e independiente. EEUU, sobre todo después del colapso de la URSS, empezó a hablar de su excepcionalidad humillando así no solo al mundo entero, sino también a sus Estados satélites que deben fingir como si no se dieran cuenta de nada y tragarse todo sumisamente. Pero somos un país diferente. Rusia tiene un carácter diferente. Nunca renunciaremos a nuestro amor por la Patria, a nuestra fe y valores tradicionales, a nuestras costumbres ancestrales, a nuestro respeto por todos los pueblos y culturas. En Occidente parece que han decidido abolir estos valores milenarios. Esta degradación moral se convirtió en la base de falsificaciones cínicas de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de incitación a la rusofobia, glorificación a los traidores, burlas a la memoria de sus víctimas, borrando el valor de los que ganaron e hicieron posible la victoria. Sabemos que a los veteranos estadounidenses que querían acudir al desfile en Moscú se les ha prohibido hacerlo, pero quiero que sepan que estamos orgullosos de sus hazañas, de su contribución a la victoria común. Honramos a todos los soldados de los Ejércitos aliados —los estadounidenses, los británicos, los franceses—, a los participantes de la resistencia, a los valientes soldados y los partisanos de China. A todos los que derrotaron al nazismo y al militarismo. ¡Queridos camaradas! Hoy las milicias de Donbás y los soldados del Ejército ruso luchan en su propia tierra, donde los justicieros de Sviatoslav y Vladímir Monomaj, los soldados de Rumiantsev y Potemkin, Suvorov y Brusilov, los héroes de la Gran Guerra Patria Nikolái Vatutin, Sidor Kovpak y Liudmila Pavlichenko lucharon hasta la muerte. Ahora me dirijo a nuestras Fuerzas Armadas y a las milicias de Donbás. Están luchando por la patria, por su futuro, para que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, para que no haya lugar en el mundo para verdugos, represores y nazis. Hoy inclinamos la cabeza ante la memoria de todos los que perdieron la vida durante la Gran Guerra Patria, nuestros hijos, hijas, padres, madres, abuelos, esposos, esposas, hermanos, hermanas, parientes y amigos. Inclinamos la cabeza ante la memoria de los mártires de Odesa que fueron quemados vivos en la Casa de los Sindicatos en mayo de 2014. En memoria de los ancianos, las mujeres y los niños de Donbás, civiles que murieron por los despiadados bombardeos y los bárbaros ataques de los neonazis. Inclinamos nuestras cabezas ante nuestros compañeros de armas que han muerto como valientes en una lucha justa: por Rusia. Se guarda un minuto de silencio.

