Marcha del Regimiento Inmortal celebró en Caracas victoria soviética sobre el nazismo | Fotos

Por primera vez, Caracas conmemoró el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi con la tradicional marcha del Regimiento Inmortal

Los símbolos de la Unión Soviética salieron a relucir en el soleado sábado de Caracas, la capital de Venezuela, para celebrar el día en que el Ejército Rojo venció a las tropas de la Alemania nazi de Adolf Hitler.Cada 9 de mayo, Rusia y la mayoría de los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) celebran como un "día sagrado" la rendición total de las tropas nazis en la noche del 8 de mayo, cuando en Rusia ya era el día siguiente.Como Nina, decenas de ciudadanos rusos que viven en Venezuela participaron de la marcha del Regimiento Inmortal, una tradicional celebración que el pueblo ruso realiza todos los años en cerca de 90 países."Vine a celebrar la victoria del pueblo ruso, pueblo valioso que luchó casi 4 años y le costó casi 30 millones de muertos", le dice a Sputnik la ciudadana rusa Nina Nikonova.Para Nina hoy, lamentablemente, se repite la historia, y nuevamente “el pueblo ruso tiene la responsabilidad de luchar contra el fascismo”: hoy en Ucrania, como hace 77 años."Mi abuela vivía en un pueblo donde pasaron las tropas de Hitler, y las historias que me contaba eran horrorosas, fueron bárbaros, fue horrendo lo que hicieron con la población civil. Y hoy Rusia está luchando en Ucrania para exterminar el nazismo y el fascismo", agregó Nikonova.Para esta ciudadana rusa con más de 40 años en Venezuela, el odio desatado en occidente contra los rusos en el mundo y la censura contra los medios de comunicación de ese país debe terminar, porque “lo más importante es que vuelva la paz”."Menos mal que yo vivo en un país con mucha democracia, en Venezuela, y aquí todo bien. Pero no estoy de acuerdo con las mentiras tipo Wollywood contra nosotros, con la rusofobia, la censura a los deportistas; la vida y la paz hay que respetarlas", concluyó."Victoria de la humanidad"La marcha del Regimiento Inmortal se dirigió hasta el Paseo Monumental Los Próceres, en el sur de la ciudad capital, sitio donde se realizan las principales celebraciones civiles y militares en el país caribeño, y estuvo encabezada por el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Mélik-Bagdasárov.Acompañado de sus par de Bielorrusia y de autoridades diplomáticas y dirigentes políticos venezolanos, Mélik-Bagdasárov realizó una ofrenda floral frente al monumento del prócer venezolano Francisco de Miranda, y subrayó la importancia del 9 de mayo no solo para el pueblo ruso, sino para toda la humanidad."Un día muy importante, el día de la victoria de la U.R.S.S. y sus aliados, dia de la victoria de la justicia, de la paz, la victoria de la humanidad sobre el mal. Sabemos todos el nombre de ese mal, se llama nazismo, fascismo y otras ideologías antihumanas", subrayó el diplomático ruso.Mélik-Bagdasárov destacó la presencia de diplomáticos y diputados venezolanos en la marcha, agradeció el respaldo del gobierno y pueblo de Venezuela con la lucha de Rusia contra el fascismo, y recordó que “aquí también tenemos evidencias de nazismo, fascismo y racismo que tenemos que vencer”."Aquí estamos acompañados por nuestros queridos diputados, por nuestros queridos hermanos venezolanos, de la cancillería y otros organismos gubernamentales. Les agradezco a todos por venir, porque con esta marcha del Regimiento Inmortal nosotros conmemoramos nuestros antepasados que se levantaron a la lucha contra el fascismo y el nazismo", saludó el representante diplomático de la Federación Rusa en Venezuela.El vicecanciller venezolano, Rander Peña, hizo un llamado a la memoria histórica y aseguró que lo que se vive hoy en el conflicto de Ucrania es “una réplica renovada, resucitada” de lo ocurrido con el nazismo."Lo que hace 77 años los héroes de la humanidad nacidos en Rusia aplastaron, que fue el fascismo, hoy nuevamente esos héroes, renovados, con la carga heróica que corre por sus venas, vuelven a batallar. Y esta batalla de hoy contra el fascismo fue la misma batalla de hace 77 años", manifestó el diplomático venezolano.El Ejército soviético "liberó a todo el mundo""El 9 de mayo de 1945, el Ejército soviético liberó a todo el mundo del fascismo, eso es lo que celebramos hoy y le estamos dando las gracias a todos los que lucharon para alcanzar esa gran victoria”, le cuenta a Sputnik Valery Rodin, quien junto a su familia llegó a Venezuela hace 28 años.Este compatriota ruso marchó con un cartel que recuerda a su suegro, quien durante la Gran Guerra Patria luchó como tanquista en las filas del Ejército Rojo; y de su tío, de quien "lamentablemente, no tenemos foto porque desapareció en 1941"."El fascismo contemporáneo, que está hoy levantando su cabeza, es un profundo dolor para mí. Con profundo dolor veo lo que está pasando hoy en Ucrania, es un gran sufrimiento, porque allí vive parte de mi familia, y eso nos tiene muy preocupados", relata Valery Rodin con lágrimas en los ojos.Consultada su opinión sobre la operación militar rusa en Ucrania, contestó categórico:"Estamos allí para vencer al fascismo; por supuesto que apoyo la política del presidente Vladímir Putin y deseo que pronto podamos vencer otra vez", finalizó el ciudadano ruso Valery Rodin.

