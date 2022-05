https://mundo.sputniknews.com/20220507/celebran-en-caracas-la-marcha-del-regimiento-inmortal-1125240640.html

Celebran en Caracas la marcha del Regimiento Inmortal | Video

Celebran en Caracas la marcha del Regimiento Inmortal | Video

CARACAS (Sputnik) — Los ciudadanos rusos en Venezuela celebraron por primera vez la marcha del Regimiento Inmortal en Caracas, para homenajear a los familiares... 07.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

regimiento inmortal

gran guerra patria

día de la victoria

Los participantes se concentraron frente a la sede de la Procuraduría General, situada en la avenida Los Ilustres (sureste) y luego se movilizaron hasta el Paseo Los Próceres, en Caracas, donde se llevó a cabo una concentración.Los ciudadanos llevaban retratos en las manos de personas que fallecieron en la Gran Guerra Patria.Mijaíl Makéyev, un ciudadano ruso que tiene 15 años en Venezuela, destacó la hermandad entre ambas naciones."Tengo las mejores impresiones de esta actividad, en Rusia se entiende que todos los rusos asisten a esta marcha, pero aquí veo que es excepcional, que es una marcha conjunta entre los rusos y venezolanos que son muy amistosos", indicó el hombre en una conversación con la agencia Sputnik.Por su parte, Ana Alvarado, hija de madre rusa, indicó que la lucha de aquel entonces fue contra el nazismo."Muchos de nuestros familiares veteranos de la guerra por la edad y por diferentes situaciones se han ido, pero son como una llama en la mente y nos emociona mucho todos sus relatos. Mi abuela perdió a sus tres niños pequeños durante la guerra porque se enfermaron y no había cómo medicarlos y otro murió en un bombardeo porque nuestra ciudad fue tomada dos veces. Para nosotros es muy emocionante no solo porque los venezolanos apoyan este evento sino sobre todo transmitir que esto no es contra una nacionalidad, en aquel momento no era contra los alemanes sino contra el nazismo", señaló a Sputnik.El viceministro de la Cancillería de Venezuela, Rander Peña, en una conversación con la agencia Sputnik resaltó la lucha de los héroes de la Gran Guerra Patria en favor de la humanidad."Nosotros conmemoramos esta importante fecha no solo para Rusia sino para la humanidad, conmemoramos los héroes no solamente de Rusia sino de la humanidad, héroes que dieron su vida contra el fascismo, dieron su vida en favor de la vida, de la paz, y nos regalaron un nuevo momento a la humanidad. Hace 77 años en esa Gran Guerra Patria estos héroes le brindaron un nuevo momento a todos nosotros", comentó.Para los rusos y gran parte de los habitantes de la antigua Unión Soviética, la contienda que comenzó el 22 de junio de 1941 con la invasión alemana y terminó en mayo de 1945 con la capitulación del régimen nazi, se conoce como la Gran Guerra Patria.La rendición incondicional de Alemania fue sellada el 8 de mayo de 1945 (en Moscú ya 9 de mayo), punto final de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo.

