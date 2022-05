https://mundo.sputniknews.com/20220506/amlo-le-exige-a-biden-respeto-a-america-latina-y-el-caribe-1125198415.html

AMLO le exige a Biden respeto a América Latina y el Caribe

Tras la conversación entre los mandatarios de México y EEUU, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden respectivamente, el periodista mexicano Ariel Noyola... 06.05.2022, Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que pidió a su homólogo de EEUU, Joe Biden, evitar la exclusión de países, en particular Cuba, en la próxima IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, California, del 8 al 10 de junio. Al respecto, "la postura del presidente López Obrador tiene que ver con los principios de no injerencia y libre determinación de los pueblos", indicó el corresponsal del Centro de Investigación sobre Globalización en América Latina.En este sentido, "hay una vocación de mirar con respeto hacia toda América Latina y el Caribe, por lo que hay que destacar que no es la primera vez que el presidente López Obrador ha invitado y convocado a todos los países", sostuvo. Recordemos que cuando México fue anfitrión de la cumbre de la CELAC, "el papel del presidente mexicano fue conciliatorio, orientado hacia tender puentes y establecer un diálogo entre todos los países, independientemente de la ideología de los Gobiernos", explicó.AMLO se enfrenta a la hostilidad contra Cuba, Nicaragua y VenezuelaEl presidente mexicano ha insistido en que el bloqueo contra Cuba termine y, con respecto a las remesas, "que los cubanos tengan ese derecho humano de enviar remesas hacia la isla caribeña", expresó. En este sentido, "han sido múltiples las expresiones de López Obrador en contra de una política imperialista, de gran hostilidad hacia los Gobiernos que Washington considera incómodos", sostuvo.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista peruano Ramiro Escobar, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Perú.¿La propuesta de Castillo cuenta con apoyo popular?El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, rechazó que el proyecto del Ejecutivo para cambiar de Constitución busque perpetuar en el poder al presidente del país, Pedro Castillo. Por otro lado, afirmó que la iniciativa del Ejecutivo tampoco reducirá el mandato del actual Congreso, descartando los rumores de que el presidente pretenda cerrar el parlamento.En este sentido, "hay encuestas que señalan que ni siquiera el 10% aprobaría esta iniciativa", sostuvo el analista peruano. Ello no quiere decir que no haya interés en revisar la Carta Magna, "sino que el sentimiento es que hay demasiada inestabilidad política, por lo que la sensación es que si se pone esa pelota en la cancha habrá más tumulto", explicó. En este marco, hay otras preocupaciones más importantes, como la lucha contra la delincuencia y la corrupción", concluyó el analista peruano.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis sobre los cambios en el sistema internacional tras la Segunda Guerra Mundial y sus implicaciones para América Latina.Festival InternacionalEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con María José Rivera, quien es vocera regional del Festival de Innovación y Tecnología Social (FITS). El mismo se realizará el próximo 1 y 2 de junio y es organizado por la ONG Wingu-Tecnología sin Fines de Lucro. Este año se apuesta con 60 horas de contenido y más de 150 especialistas de todo el mundo sobre tecnología, innovación e impacto social.

