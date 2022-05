https://mundo.sputniknews.com/20220502/amlo-planteo-a-biden-evitar-la-exclusion-de-cuba-en-la-cumbre-de-americas-1125039256.html

AMLO planteó a Biden evitar la exclusión de Cuba en la Cumbre de Américas

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que pidió a su homólogo de EEUU, Joe Biden, evitar la exclusión de...

"Con todo respeto, le planteé al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas tienen que participar todos los países [del continente], que nadie debe excluir a nadie (…), que ya tiene que cambiar la política en América; ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa sobre la conversación telefónica sostenida el 29 de abril.El 25 abril, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció las presiones que ejerce EEUU sobre varios Gobiernos de la región para excluir a su país de la próxima Cumbre de las Américas."En el caso de Cuba, de los migrantes, nuestros hermanos, en comparación con México, a nosotros nuestros hermanos migrantes mexicanos nos ayudan con más de 50.000 millones de dólares al año; esto no tiene que ver con ideología, ni con política, ni con partidos, es ayuda a sus familiares. ¿Por qué negarles esa posibilidad a los cubanos [en EEUU] que tienen sus familias en Cuba, por qué asfixiar?, preguntó López Obrador. Invitación para dialogarEl gobernante mexicano propuso al anfitrión de la Cumbre convocar para dialogar, para que cada país decida su asistenciaPropuso que se haga una invitación abierta a la reunión presidencial y que "el que no quiera ir, pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie".Acerca del bloqueo económico de EEUU contra Cuba, López Obrador dijo que hay grupos que han sacado muchas ventajas de esa medida, en lo económico y en lo político.El líder mexicano descartó que el bloqueo ponga a la población cubana en contra del Gobierno de Miguel Díaz Canel: "No lo veo factible por la dignidad de ese pueblo, que ha resistido 60 años".Comentó que si esa estrategia de Washington en contra de La Habana llegara a funcionar "sería un acto ruin, es como ganar una batalla pírrica, inmoral, esa actuación produce una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos".Finalmente, llamó a practicar "la fraternidad universal" para la transformación en el mundo.El otro tema abordado en el diálogo con Biden fue la migración de personas centroamericanas y caribeñas."Tratamos el asunto de la migración. Él coincide en que hay que atender las causas, lo que nosotros hemos venido planteando. Tiene que haber programas para el desarrollo en Centroamérica, se debe ayudar a los Gobiernos centroamericanos; ya están avanzando pero todavía faltan más recursos", puntualizó.En particular mencionó la promesa aún incumplida de 4.000 millones de dólares que hizo el expresidente Donald Trump (2017-2021), y de la iniciativa de Biden de una reforma de las leyes migratorias.López Obrador realizará una gira por Centroamérica del 5 al 8 de mayo próximos, cuando visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.

