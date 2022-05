https://mundo.sputniknews.com/20220505/el-expresidente-moldavo-dodon-advierte-sobre-promesas-irresponsables-de-ayuda-a-ucrania-1125151168.html

El expresidente moldavo Dodon advierte sobre "promesas irresponsables" de ayuda a Ucrania

El expresidente moldavo Dodon advierte sobre "promesas irresponsables" de ayuda a Ucrania

CHISINAU (Sputnik) — El expresidente moldavo Igor Dodon (2016-2020) acusó al actual líder parlamentario, Igor Grosu, de poner en riesgo a los conciudadanos con... 05.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-05T10:13+0000

2022-05-05T10:13+0000

2022-05-05T10:14+0000

internacional

igor dodon

moldavia

ucrania

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1113731201_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_22e067772414c15f74f786957196bb44.jpg

Durante una visita reciente a Kiev, Grosu afirmó que Moldavia estaría dispuesta a "desplegar un contingente de ingenieros en Ucrania para desminar el territorio para que la población civil se sienta segura".Dodon comentó al respecto que el líder parlamentario "no tenía facultades políticas ni derecho moral" para "prodigar promesas irresponsables"."Moldavia es un país neutral que no puede ni debe implicarse de ningún modo en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, Moldavia no puede ofrecer un contingente de ingenieros u otra asistencia militar que el presidente del Parlamento ha prometido", apuntó Dodon en la red social Telegram.El expresidente agregó que el pueblo moldavo podría pagar caro las declaraciones irreflexivas de Grosu."Estoy convencido de que nada amenaza a Moldavia a menos que el actual gobierno, empezando por la presidenta [Maia Sandu], provoquen la involucración del país en el conflicto", opinó.El pasado 21 de abril, el Parlamento de Moldavia prorrogó por 60 días el estado de emergencia declarado en vista del conflicto en Ucrania.

https://mundo.sputniknews.com/20220503/frustran-un-atentado-en-la-autoproclamada-republica-de-transnistria-1125079598.html

moldavia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

igor dodon, moldavia, ucrania, europa