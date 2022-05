https://mundo.sputniknews.com/20220505/detectan-una-de-las-causas-por-las-que-fallan-tratamientos-del-alzheimer-1125176764.html

Detectan una de las causas por las que fallan tratamientos del Alzheimer

Una investigación internacional identificó 42 nuevos factores de riesgo genético vinculados al avance de la enfermedad. Una de las científicas que participó del trabajo brinda detalles al respecto.

El Alzheimer afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cifra podría ascender a 78 millones para el año 2050.Esta enfermedad neurodegenerativa hoy no tiene cura y se le considera una de las formas de demencia más común en las personas. Una nueva investigación aporta ahora datos para mejorar el abordaje de esta patología.Coordinado por el Biobanco Europeo de Alzheimer y Demencia, cientos de investigadores trabajaron en el estudio de más de 111.000 personas con la enfermedad y casi 680.000 individuos sanos.Es el estudio más importante realizado hasta el momento sobre esta patología y logró identificar 42 nuevos factores de riesgo genético que influyen en el desarrollo del Alzheimer en una persona.Una argentina integra este equipo internacional: la investigadora Carolina Dalmasso, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), nos relató más detalles sobre este trabajo."Si bien hay medicación paliativa que muchas veces mejora y ayuda a retrasar la evolución de la enfermedad, la mayoría de las terapias fallan. Uno de los motivos es poder establecer que la población de riesgo podría centralizar un poco más los estudios y ayudaría más a la detección temprana", agregó la entrevistada.Si bien estos primeros resultados fueron publicados en la revista científica Nature Genetics, la investigación sigue en curso pues trabaja en profundizar estos hallazgos.Para ampliar la base de datos y obtener más información sobre nuestra población, los argentinos trabajan hoy junto a profesionales de Chile y en colaboración con investigadores de Brasil, Colombia y México.El objetivo es sumar a más países para poder conocer los factores de riesgo en la población latinoamericana, vinculados al Alzheimer."Si podemos empezar a definir la población de mayor riesgo a desarrollar la enfermedad, quizá estas personas puedan empezar a hacerse estudios aunque no tengan síntomas o conseguir con antelación una cobertura médica de análisis como el PET, que es una metodología bastante cara", sostuvo Dalmasso."Y se podrían empezar a probar otras terapias de forma más temprana antes que aparezcan los síntomas y haya daño neuronal", consignó la científica argentina.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

