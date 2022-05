https://mundo.sputniknews.com/20220505/ausencia-de-turistas-rusos-afecta-comercios-de-isla-venezolana-1125187543.html

Ausencia de turistas rusos afecta comercios de isla venezolana

EL YAQUE (Sputnik) — Cada semana cerca de 100 turistas provenientes de Rusia rondaban las calles de El Yaque, un pueblo del oeste del estado costero venezolano... 05.05.2022, Sputnik Mundo

La operación militar de Rusia en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero, provocó la suspensión de los tres vuelos directos de Moscú a Margarita, isla que para este año tenía previsto recibir más de 60.000 visitantes rusos.En El Yaque se encuentra una playa homónima que es reconocida por sus vientos, ideales para la práctica de deportes como el windsurf y el kitesurf, de aguas cálidas y suave arena.Frente al mar hay numerosas posadas, hoteles y restaurantes que durante años han servido a turistas nacionales e internacionales.Kitesurf y windsurfSin embargo, en los últimos años, la caída del turismo nacional e internacional, que se sumó a la pandemia de COVID-19, generó una situación crítica para los proveedores de esta zona, quienes con la llegada de vuelos directos de Moscú comenzaron a tener esperanzas de que otros países también se sumaran a esta conexión."Creo que con esta llegada de rusos que hubo se abrió como la esperanza nuevamente de que los vuelos internacionales pueden llegar a la isla de Margarita a este destino que para mi es uno de los más interesantes en la parte de vientos para los windsurfistas y kitesurfistas", expresó a esta agencia María González, quien abrió desde 2020 una escuela de kitesurf en la zona.González comentó a esta agencia que decidió colocar carteles en ruso y que desde que los deportistas de ese país comenzaron a informarse acerca de las buenas condiciones de El Yaque para estas disciplinas empezó a tener alumnos del país euroasiático casi a diario."Los primeros no fueron deportistas, yo esperé por la parte Kitesurf y llegó ese grupo de deportistas y se sintió bastante porque esta es la temporada de viento y ellos estaban felices con planes de quedarse por un tiempo o ir y venir porque hay unas vacaciones en Rusia en mayo", explicó y destacó la necesidad de que se abran los vuelos con Rusia y también con Europa.Plan exitosoEl comerciante José Pablo, quien es propietario de dos minimercados y un restaurante, el plan de turismo con Rusia fue exitoso."Le dio otra vida (la presencia de los turistas rusos), porque veníamos de la pandemia, es decir de cero turismo, y teníamos tiempísimo sin turismo extranjero, como sabes los vuelos no llegan, hay ciertas restricciones (…) y no venía turismo en cantidad y fue éxito", expuso.Pablo dijo a esta agencia que espera que pronto los turistas de la nación euroasiática puedan volver."Yo hacía eventos todos los viernes, eventos para los rusos, fiestas latinas y se llenaban completamente, compraban en el bodegón muchísimo, gastan en los restaurantes, de verdad espero que pronto puedan volver", acotó.Playa desiertaLos jueves, dijo Johan Frank, chef de un restaurante de la zona, "esta playa estaba con movimiento de turistas rusos".Esta agencia realizó un recorrido por el poblado de El Yaque cuya playa, restaurantes, hoteles se encontraban vacíos."El cambio es drástico porque desde que no vienen los rusos las playas se ven solas, siempre había rusos caminando por la orilla de la playa, venían a almorzar, a cenar. Se nota porque nosotros con el problema de la pandemia decayó mucho y sufrimos mucho y lo que nos levantó a nosotros fueron los vuelos de turismo ruso, porque ellos trajeron para invertir aquí, para disfrutar aquí y de verdad que fue una nueva experiencia para acá", indicó Frank.La mayoría de los trabajadores del sector turismo en El Yaque aseguraron que los vuelos semanales desde Moscú se convirtieron en un alivio "porque había fuente de trabajo y buen ingreso, si esos vuelos no hubieran parado esto estaría full", afirmó Xiomara Guevara, empleada de una operadora de tours turísticos.De acuerdo con las autoridades venezolanas, entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, más de 7.000 turistas rusos viajaron a la isla de Margarita en vuelos chárter directos desde Moscú.

