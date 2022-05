https://mundo.sputniknews.com/20220503/fuemorena-pan-coloca-antimonumento-por-victimas-de-la-linea-12-del-metro-y-lo-tunden-en-redes-1125065640.html

#FueMorena: PAN coloca antimonumento por víctimas de la Línea 12 del Metro y lo tunden en redes

#FueMorena: PAN coloca antimonumento por víctimas de la Línea 12 del Metro y lo tunden en redes

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México colocó un 'antimonumento' en la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli en memoria de las víctimas... 03.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-03T00:43+0000

2022-05-03T00:43+0000

2022-05-03T00:43+0000

américa latina

méxico

ciudad de méxico

partido acción nacional (pan)

morena

claudia sheinbaum

derrumbe en el metro de ciudad de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1125064835_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_208a6c14db6aa7084bf1f01c452b5cec.jpg

El Movimiento de Regerenación Nacional (Morena) apuesta al olvido ante el episodio, en que 26 personas perdieron la vida el 3 de mayo de 2021, aseveró el blanquiazul capitalino en un pronunciamiento tras colocar el antimonumento."La colocación del antimonumento busca honrar la memoria de las familias y las víctimas, pero sobre todo para no olvidar que fue la opacidad, la corrupción y negligencia de Morena los responsables de esa tragedia", estableció el PAN de CDMX."A casi un año del desplome de la línea 12 del metro no hay justicia para las víctimas y sus familias, no hay resultados ni mucho menos culpables, sólo hay olvido, encubrimiento y opacidad por parte del gobierno morenista de la Ciudad de México, nosotros no los olvidamos y por eso hoy nos encontramos aquí", expresó el dirigente del PAN en la capital, Andrés Atayde.Además, señalaron directamente como responsable a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.Para la maestra en relaciones internacionales por la Universidad de Nueva York Irene Tello, coordinadora de Impunidad Cero, cuando un gobierno o autoridades colocan antimonumentos los despojan de su significación y relevancia política originales."Estas instalaciones son símbolos que surgen en clara oposición a la idea tradicional de monumento, que es erigido por autoridades para representar un discurso oficial", describió la especialista en un artículo titularo "Arrebatar las narrativas" y publicado en la Revista de la Universidad de México en el número de mayo de 2021, dedicado al dolor.En esa dirección, usuarios de redes sociales acusaron al PAN de la Ciudad de México de utilizar el caso de la Línea 12 del metro de manera oportunista y recordaron otros antimonumentos de la capital del país, como el que recuerda a los 49 menores que murieron quemados durante un incendio de la Guardería ABC, ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.El Paseo de la Reforma y su conexión con el Zócalo capitalino albergan varios antimonumentos, en referencia a la tragedia de mineros de Pasta de Conchos, el Halconazo de 1971, la masacre de Tlatelolco de 1968, la violencia feminicida y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014, entre otros.

https://mundo.sputniknews.com/20220502/ricardo-anaya-amlo-distrae-a-mexico-con-la-reforma-electoral-para-no-hablar-sobre-la-linea-12-1125034588.html

https://mundo.sputniknews.com/20211018/fiscalia-de-cdmx-presenta-denuncias-contra-exfuncionarios-por-caida-de-linea-12-1117248462.html

méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, ciudad de méxico, partido acción nacional (pan), morena, claudia sheinbaum, derrumbe en el metro de ciudad de méxico