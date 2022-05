Políticos alemanes rechazan críticas contra Scholz lanzadas por el embajador de Ucrania

https://mundo.sputniknews.com/20220504/politicos-alemanes-rechazan-criticas-contra-scholz-lanzadas-por-el-embajador-de-ucrania-1125122650.html

BERLÍN (Sputnik) — Los políticos alemanes defienden al canciller del país, Olaf Scholz, de las críticas que le dirigió el embajador de Ucrania en Berlín... 04.05.2022

El canciller Scholz, durante una entrevista con el canal de televisión ZDF, dijo que no tenía la intención de visitar Kiev después de que las autoridades ucranianas se negaran a recibir al presidente Frank-Walter Steinmeier. En respuesta, Mélnik llamó "salchicha ofendida" a Scholz, en alusión al modismo alemán, que se usa para catalogar a alguien ofendido sin motivo."Olaf Scholz no es una salchicha, es el canciller de la República Federal de Alemania. Eso debe ser respetado", aseguró a la agencia DPA Wolfgang Kubicki, vicepresidente del Partido Demócrata Libre.Su colega del partido, Marie-Agnes Strak-Zimmerman, afirmó que, para poner fin al conflicto entre Berlín y Kiev el embajador de Ucrania debe disculparse ante Steinmeier.Para Johann Wadephul (CDU), vicepresidente de la facción de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, la mayor fuerza opositora, "ese tono es inapropiado"."Incluso en situaciones especiales, los representantes diplomáticos deben comportarse de manera apropiada con respecto a los representantes del Gobierno", destacó.El jefe de la fracción parlamentaria de Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla, por su parte, exigió al Gobierno que convocara al embajador ucraniano al Ministerio de Exteriores."Semejantes provocaciones e insultos a las instancias constitucionales no pueden dejarse pasar sin una reacción. El Gobierno Federal debe convocar inmediatamente al embajador", subrayó el parlamentario.El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se negó antes a aceptar a Steinmeier en Kiev "debido a sus estrechos vínculos con Rusia" en los últimos años.Según varios medios de comunicación, el mandatario germano tenía previsto visitar Ucrania el 13 de abril.

