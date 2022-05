https://mundo.sputniknews.com/20220503/una-salchicha-ofendida-alemanes-piden-deportar-al-embajador-ucraniano-por-insultar-a-scholz-1125093999.html

"Una salchicha ofendida": alemanes piden deportar al embajador ucraniano por insultar a Scholz

"Una salchicha ofendida": alemanes piden deportar al embajador ucraniano por insultar a Scholz

No cesan los insultos diplomáticos de Kiev hacia Berlín. Esta vez, el embajador de Ucrania en Alemania, Andriy Melnyk, criticó duramente al canciller Olaf...

internacional

ucrania

alemania

europa

El día anterior, el canciller alemán Olaf Scholz dijo en declaraciones a los medios que no realizará un viaje a Ucrania en el corto plazo debido al desaire proveniente desde Kiev contra el presidente germano Frank-Walter Steinmeier. Entonces, fuentes ucranianas filtraron que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se negó a recibir en Kiev a su par alemán por sus supuestos "estrechos vínculos con Rusia".En declaraciones a los medios alemanes, Scholz señaló que la decisión de Kiev de no permitir que Steinmeier viaje a Ucrania a mediados de abril estaba "obstaculizando" su propia visita. "No se puede hacer eso", dijo el canciller, calificando el desaire de las autoridades ucranianas como "significativo" dado el apoyo militar y financiero que Berlín le ha brindado a Kiev en los últimos meses.El embajador ucraniano dijo que el presidente Zelenski "estaría feliz" de recibir a Scholz en Kiev, pero agregó que "lo que a Ucrania le gustaría mucho más que cualquier visita simbólica es que el Gobierno [alemán] implemente rápidamente la propuesta del Bundestag para la entrega de armas pesadas". El embajador pasó a criticar a Berlín por no haber entregado las municiones para acompañar a los tanques antiaéreos Gepard ya enviados.Los alemanes reaccionanJohann Wadephul, líder adjunto del partido opositor Unión Demócrata Cristiana, criticó duramente a Melnyk por los comentarios y dijo que el "tono" del embajador era "inapropiado". Gregor Gysi, un destacado miembro de la oposición Die Linke ('La izquierda') en el Bundestag, dijo que los comentarios del diplomático eran "inaceptables".En la sección de comentarios del artículo de Spiegel sobre la declaración de Melnyk, estalló una discusión que contiene ya más de 7.000 respuestas. Muchos de los usuarios exigieron una disculpa del embajador o sugirieron que lo envien a casa."Espero que Melnyk finalmente sea convocado formalmente y, si es posible, deportado. No respeta nuestra democracia”, escribió otro."Esto no debería restar valor a nuestra asistencia a Ucrania. Pero ¿quizás deberíamos finalmente dejar de hablar sobre la membresía de Ucrania en la UE?", sugirió otra persona."Melnik muerde la mano que le da de comer. Debe mostrarse más moderado si Ucrania quiere más ayuda de Alemania", escribió otro."Un dolor en el culo"Melnyk ha generado controversia en repetidas ocasiones desde su nombramiento como embajador por el expresidente ucraniano Petró Poroshenko en diciembre de 2014. Ya en febrero del 2022, el influyente periódico alemán Suddeutsche Zeitung publicó que entre bastidores Melnyk es considerado "un dolor en el culo" por parte de la élite política de Alemania.En medio de la disputa sobre la visita de Steinmeier a Ucrania, Melnyk calificó al presidente alemán de "agente de influencia ruso", lo que llevó al exvicecanciller y líder del Partido Socialdemócrata Sigmar Gabriel a acusar al diplomático de difundir teorías de conspiración "peligrosas".En enero del 2022, trató de hacer sentir culpable a Berlín para que enviara armas debido a la "eterna responsabilidad histórica de Alemania con Ucrania por la tiranía nazi". En el 2021, amenazó que si a Ucrania no se le permite ingresar en la OTAN, el Gobierno del país se verá obligado a desarrollar armas nucleares.El caso del cónsul naziPero el escándalo que más roces causó en las relaciones diplomáticas de ambos países fue el del cónsul ucraniano en la ciudad alemana de Hamburgo, Vasili Maruschinets.Abiertamente neonazi, Maruschinets publicaba sus simpatías al Tercer Reich en su cuenta de Facebook, mensajes antipolacos, antihúngaros, antisemitas, a los que culpaba de "declarar la guerra a Alemania en 1934", negaba el holocausto y llamaba a "matar a los sionistas".Además, a menudo publicaba imágenes con un contexto nazi, como la esvástica de colores azul y amarillo (los colores de la bandera de Ucrania), y fotos suyas haciendo el saludo nazi, con un casto de la Wehrmacht, o con un kake dedicado a su 60 cumpleaños con la palabras Mein Kampf (Mi lucha), el libro autobiográfico de Hitler, entre otras.El cónsul fue retirado de Alemania y despedido poco después de que el activista y periodista ucraniano Anatily Sharij revelara a las autoridades locales el contenido de su página. Al día de hoy, Sharij ha encontrado refugio en España. En Ucrania, su nombre se encuentra en la tristemente conocida lista negra Mirotvorets, junto a otros reporteros y representantes de organizaciones internacionales a los que los ultranacionalistas ucranianos acusan de ser enemigos de Ucrania.El excónsul Vasili Maruschinets se encuentra en libertad.

