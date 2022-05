https://mundo.sputniknews.com/20220504/llaman-a-boicot-contra-coca-cola-en-mexico-por-oponerse-a-amlo-1125132924.html

Llaman a boicot contra Coca Cola en México por oponerse a AMLO

El llamado al boicot se debe a que esta marca no se sumó al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) diseñado por el Gobierno de México para controlar los precios de algunos productos básicos, en medio de la inflación más alta que ha tenido el país latinoamericano en 21 años. En sus redes sociales, el Fisgón, uno de los periodistas más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó un cartón criticando a Coca Cola y a Grupo FEMSA, que opera en México y en varios países de América Latina, como Guatemala. Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela y Argentina. El objetivo del nuevo programa de las autoridades mexicanas consiste establecer "precios justos y dignos" de determinados productos, como el pan blanco, la harina de trigo, el atún, la tortilla, etcétera. Para ello, el Gobierno se valió del apoyo de algunas de las empresas más grandes del mundo que operan en la región latinoamericana, como Grupo Bimbo, Kimberly Clark, Walmart y Maseca. Sin embargo, el nombre de Coca-Cola FEMSA ni siquiera fue mencionado. El multimillonario mexicano Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del mundo, también se comprometió a no subir los precios de telefonía e internet en México hasta que no se solucionen las presiones inflacionarias derivadas de la crisis en la cadena de suministros y el conflicto en Ucrania. Por ello, Telcel y Telmex se sumaron, también, al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

2022

