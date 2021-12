https://mundo.sputniknews.com/20211223/santa-claus-tal-y-como-lo-conocemos-es-o-no-es-un-invento-de-la-coca-cola-1119675977.html

Santa Claus tal y como lo conocemos, ¿es o no es un invento de la Coca-Cola?

Santa Claus tal y como lo conocemos, ¿es o no es un invento de la Coca-Cola?

23.12.2021

Pero cada fin de año vuelve a abrirse el debate, ¿este personaje es o no es una invención de la refresquera estadounidense Coca-Cola?La respuesta es que sí."La imagen de Santa Claus que conocemos hoy en día, hombre de traje rojo, regordete y de barba blanca, fue creada por Coca-Cola en 1931", asienta la marca en su sitio web para México.El personaje apareció por primera vez como parte de la publicidad de la refresquera en 1920, en una ilustración publicada en The Saturday Evening Post, informa la empresa en su sitio web para España, donde se le conoce como Papá Noel.Esta primera aparición fue diseñada por el ilustrador Thomas Nast y permaneció con Coca-Cola durante algunos años.Pero el Santa Claus que es hoy famoso nació en 1931 como invención del dibujante Haddon Sundblom, por encargo de la agencia de publicidad de la empresa de refrescos.Está inspirado en el poema A visit from St. Nicholas, escrito por Clement Clark Moore y buscaba representar el espíritu navideño y la felicidad que el refresco buscaba imprimir a su producto.El artista buscaba construir un personaje cálido, amigable y fácil de recordar, y dibujó al regordete conductor del trineo decembrino hasta 1964.Sundblom utilizó como modelo anatómico de Santa Claus a su amigo Lou Prentiss, un vendedor jubilado.

