El tsunami de los precios del petróleo golpea también a Nicaragua

MANAGUA (Sputnik) — El alza internacional en los precios de los combustibles golpea a la economía de Nicaragua, y los esfuerzos gubernamentales para atenuar el... 04.05.2022

El presidente Daniel Ortega orientó en la segunda semana de marzo no aplicar el incremento de referencia internacional, medida que ha mantenido por ocho semanas consecutivas, para darle un respiro a la economía familiar, el comercio, la producción y la industria.A finales de marzo, Nicaragua ya registraba el encarecimiento de los productos importados de higiene personal y del hogar, que corresponden al 20% de los que conforman la canasta básica, según un monitoreo de precios del Instituto de Defensa del Consumidor (Indec).El alza fue atribuida al aumento global de los derivados del petróleo, agudizado por las sanciones a Rusia en el contexto de la crisis de Ucrania, según explicó a la Agencia Sputnik el director del Indec, Marvin Pomares.Entre enero de 2021 y la primera semana de marzo de 2022, Nicaragua documentó un aumento del 108% en los hidrocarburos, pero en las últimas 10 semanas las gasolineras registraron nueve alzas y una baja en el valor de la gasolina súper, regular y el diésel, que significan las variaciones más fuertes en los 17 meses."Duro golpe"Danilo Sánchez, dirigente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo de Managua, expresó a la Agencia Sputnik que el alivio por el subsidio a los combustible evitó un "duro golpe" a la población de la capital nicaragüense, que no está en la capacidad de pagar el precio real del servicio."Si el comandante (presidente Daniel Ortega) no nos metiera el hombro, estuviéramos (sic) quietos (afectados), estuviéramos bien golpeados, porque el pasaje costaría ahorita (en este momento) 8 córdobas (0,22 centavos de dólar); la gente no va a tener capacidad de pagar ese precio", explicó.Amortiguar la inflaciónManagua tiene 35 rutas del transporte colectivo (en 974 unidades) que brindan el servicio urbano y suburbano a más de 800.000 pasajeros. Estos pagan 2,50 córdobas (0,06 centavos de dólar), la tarifa más baja de Centroamérica, que se mantiene congelada por el subsidio gubernamental sostenido en los últimos 15 años.Nicaragua es un país dependiente de los derivados del petróleo para la movilización del transporte, lo que obliga al Gobierno "amortiguar" el "golpe" que la espiral de alzas tiene en la población, para reducir el efecto inflacionario que provoca el encarecimiento de los bienes, mercancías y servicios.No obstante, el economista Camilo España dijo a la Agencia Sputnik que los frenos al aumento de los combustibles debe ser una medida temporal, y se deben buscar otras alternativas."Hay países que lo que hacen es bajar los impuestos cuando hay una inflación, para que el poder adquisitivo de la gente suba y haya más demanda, y que la inflación baje al haber más demanda", señaló el consultor en planificación económica y márketing.Asimismo, propuso explorar las alianzas con potencias que permitan establecer mecanismos comerciales para dinamizar la economía, como un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con la República Popular de China.El repunte en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, estimado en 10.3% en 2021, ha permitido al país centroamericano mitigar el costo de los hidrocarburos, no obstante podría acceder al programa de alivio temporal del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) estimado en 800 millones de dólares para hacerle frente al efecto de la crisis global.

