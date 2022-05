https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-parlamento-europeo-aprueba-ampliacion-de-poderes-del-europol-1125122907.html

El Parlamento Europeo aprueba ampliación de poderes del Europol

BRUSELAS (Sputnik) — El Parlamento Europeo informó que aprobó, en sesión plenaria en Estrasburgo, la ampliación de poderes de la agencia de la Unión Europea... 04.05.2022, Sputnik Mundo

En diciembre de 2020, la Comisión Europea propuso ampliar el mandato de Europol para que pueda coordinar mejor los esfuerzos comunes de los países de la UE en el ámbito de la seguridad. Se trata de la lucha contra los tipos más peligrosos de delincuencia y terrorismo.En particular, los nuevos poderes permitirían a Europol cooperar con individuos y empresas, obtener datos de ellos y analizarlos para luego notificar a estados específicos para una mayor investigación de las violaciones.Además, Europol se dedicará al análisis de big data para detectar las actividades delictivas que no entren en el campo de visión de estados específicos.Asimismo, la agencia de Policía de la UE tendrá derecho a intercambiar información con la Fiscalía Europea y los estados socios que son miembros del bloque comunitario.Al mismo tiempo, la ampliación de los poderes del organismo irá acompañada de un mayor control de sus actividades, en particular, en lo que respecta a la protección de los datos personales de los europeos.La ley correspondiente entrará en vigor tras la aprobación formal del Consejo de la UE y su publicación en el Diario Oficial.

