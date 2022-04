https://mundo.sputniknews.com/20220410/una-politologa-aventura-la-idea-de-una-ue-de-dos-niveles-debido-a-ucrania-1124237639.html

Una politóloga aventura la idea de una UE de dos niveles debido a Ucrania

La adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) no será rápida. Para evitar desacuerdos dentro de la asociación y la insatisfacción de los países candidatos a... 10.04.2022, Sputnik Mundo

Ucrania tiene pocas posibilidades de convertirse en miembro de la Unión Europea moderna en un futuro próximo, ya que no hay consenso sobre este asunto, cree la politóloga.Para Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea, “el proceso de armonización de la legislación ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Hoy, Ucrania no está preparada para esto por varias razones. Si esto sucede, surge la pregunta de qué hacer con los países candidatos: estos son los estados balcánicos que han estado en este proceso durante mucho tiempo y se opondrán. Tampoco hay unidad dentro de la Unión Europea sobre este tema, porque muchos quieren apoyar a Ucrania, pero no quieren aceptarlo ahora sin la debida preparación, ya que se trata de una cuestión de estabilidad interna de la Unión Europea”, explicó.Según Tatiana Románova, es posible cambiar la estructura de la Unión Europea."Esto requerirá la reforma de los documentos fundacionales de la Unión Europea, lo que lleva más de un año. Una vez que se acuerde el texto del tratado, se requiere una mayor ratificación en todos los Estados miembros de la UE", según Tatiana Románova.La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comentó que en el caso de Ucrania los miembros de la asociación deberían estar preparados para acelerar el proceso de adhesión a la UE, aunque que normalmente lleva muchos años.La consideración de la solicitud de adhesión de Ucrania a la UE, que el presidente de la República, Volodímir Zelenski, firmó el 28 de febrero, se pospuso hasta el verano. En una cumbre extraordinaria, los líderes de los estados de la UE no pudieron llegar a un consenso sobre si Ucrania debería ser admitida bajo un procedimiento acelerado.Como resultado de las negociaciones entre las delegaciones en Estambul, Kiev presentó propuestas a la parte rusa, entre las que se encontraba el punto de que Moscú no interferiría en la entrada de Ucrania en ЕС.

