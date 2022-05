Conoce los increíbles efectos de la maderoterapia en tu salud

https://mundo.sputniknews.com/20220504/conoce-los-increibles-efectos-de-la-maderoterapia-en-tu-salud-1125133323.html

Hace miles de años en Oriente, los médicos comenzaron a utilizar elementos de madera para aliviar los dolores musculares de sus pacientes o trabajar en puntos energéticos del cuerpo, para abordar ciertas dolencias. Con el paso de los años, la técnica se fue perfeccionando y logró perdurar en el tiempo hasta la actualidad.La maderoterapeuta uruguaya Serrana Pereira nos detalló en qué consiste esta técnica y para qué se utiliza actualmente."Se utiliza para modelar, trabajar la celulitis, activa el sistema linfático y ni hablar que va en tratamientos reductores. También se utiliza como relajante, es descontracturante y alivia las articulaciones de los masoterapeutas", indicó la entrevistada.Sus efectos también se explican por el contacto de la madera con la piel. "Por ejemplo, cuando pisamos un piso de madera descalzos, nos sentimos totalmente relajados, complacidos. Es una terapia holística donde se trabaja cuerpo, mente y espíritu", agregó Pereira.Entre los cambios y adaptaciones hechos a su práctica está el del diseño anatómico de estas herramientas como los cubos y rodillos, además de que la técnica está pensada para generar un efecto relajante en el paciente.Los primeros resultados pueden verse a la segunda sesión y el tratamiento puede extenderse por entre dos y seis meses. Pero la duración depende de cada caso, a criterio de Pereira.De todas formas, el tratamiento no se aconseja para personas con ciertas patologías. "Cuando hay un proceso inflamatorio, alguna infección, heridas abiertas, pacientes oncológicos o que tengan una operación o problema cardíaco, várices muy sobresalientes, en estos casos no se puede aplicar la técnica", indicó la maderoterapeuta.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

