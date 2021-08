https://mundo.sputniknews.com/20210811/ojo-estos-5-alimentos-provocan-celulitis-1114979251.html

¡Ojo! Estos 5 alimentos provocan celulitis

La nutricionista Elena Kalen destaca cinco sustancias en particular de las cuales tienes que olvidarte si no quieres desarrollar celulitis.1. CafeínaLos productos que contienen cafeína —como el café, cacao, té fuerte y bebidas gaseosas— pueden llevar a la formación de la celulitis, afirma la especialista. Pero no te preocupes. Abstenerte de estos no significa que pierdas su principal fuente de energía ya que la cafeína no da mucha energía, asegura.2. AzúcarLos alimentos que contienen azúcar, como dulces y bebidas azucaradas gaseosas, intensifican la síntesis de la insulina, una hormona que provoca la formación de la grasa en el tejido celular subcutáneo. Estos productos son responsables de un alto nivel de glucosa en la sangre.El azúcar daña las paredes de los vasos y disminuye su elasticidad, por lo que aumenta la hinchazón y, como consecuencia, se acumula la celulitis, escribe la nutricionista en su cuenta en Instagram.3. SalSi este alimento se consume en exceso, detiene el líquido en el organismo y causa hinchazón. A su vez, esta es la primera etapa de la formación de la celulitis.4. Comida rápida y preelaboradaEste tipo de comida tiene un alto nivel de glucemia y provoca efectos sobre el organismo similares a los del azúcar. Además, el fastfood contiene una gran cantidad de aromatizantes, colorantes y endulzantes que perturban la circulación sanguínea y linfática.5. AlcoholCasi todas las bebidas alcohólicas estimulan la elaboración de estrógenos excesiva. Se trata de una hormona sexual femenina que favorece la acumulación de la grasa y la formación de la celulitis. Por esta causa, las mujeres padecen de celulitis más a menudo.Pero aunque te abstengas de estos alimentos, eso no significa que esta afección cutánea te desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos, alerta la especialista.Para decir adiós a la celulitis, tienes que no solo elaborar una dieta adecuada, sino también someterte a unos procedimientos, como el envolvimiento y el masaje contra la celulitis, tomar una ducha de contraste, moverte más, olvidarte de malas costumbres y dormir mejor.

