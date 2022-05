Agresión sexual a estudiantes en medio de la indolencia en Ecuador

https://mundo.sputniknews.com/20220504/agresion-sexual-a-estudiantes-en-medio-de-la-indolencia-en-ecuador-1125131452.html

QUITO (Sputnik) — El 14 de agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la muerte de...

Casos similares al de Guzmán se cuentan por decenas antes y después de la muerte de Guzmán, pero muchos no se denuncian.En abril, los ciudadanos de Quito se horrorizaron al enterarse de la noticia de que una adolescente de 15 años fue violada en el transporte escolar que la conducía desde su domicilio hasta el colegio secundario en el cual estudia.Un caso en el ojo públicoEl caso parecía que iba a pasar inadvertido, pero los estudiantes del colegio, a los que se unieron otros, hicieron multitudinarias marchas hasta el Ministerio de Educación, exigiendo investigación y sanciones, así como la destitución de las autoridades de la institución educativa, que no apoyó a la estudiantes cuando denunció la agresión sexual.Expertos dicen que, de no ser por las protestas de los estudiantes, el hecho hubiera quedado en secreto, con aislamiento de la víctima de parte de autoridades educativas que se protegen y no hacen nada para enfrentar la situación.De La Torre hizo estas declaraciones al participar la semana pasada de un panel sobre el tema organizado por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios.La joven violada se atrevió a denunciar lo que le pasó, lo que no sucede en todos los casos. La respuesta del Estado también fue inusual, porque por lo general siempre hay silencio.Letra muertaEstadísticas que manejan grupos de mujeres dan cuenta que de cada 3 casos de violaciones a estudiantes solo uno es denunciado.El viceministro de Educación, Andrés Chiriboga dijo a periodistas que se pidió la renuncia de la rectora del colegio, y que las demás autoridades de la institución serán sometidas a un proceso administrativo, a cargo del propio centro educativo pero bajo la supervisión del ministerio.Cifras alarmantesEn diciembre de 2019, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, manifestó su preocupación por los elevados índices de violaciones y violencia sexual contra niñas y adolescentes en contextos educativos y en el hogar.En su informe sobre Derechos Humanos en 2021, Human Rights Watch recordó que entre 2014 y mayo de 2020, el Ministerio de Educación de Ecuador recibió 3.607 quejas sobre violencia sexual en las instituciones educativas, que afectaban a 4.221 estudiantes de preescolar, escuela primaria y secundaria.De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en promedio se reciben 14 denuncias de violación por día, tres de ellas son contra niñas menores de 14 años.Solo en 2021 se recibieron 2.249 denuncias de delitos sexuales contra niños y adolescentes, pero es un secreto a voces que hay un gran subregistro porque no se denuncian todas las agresiones.En el sistema educativo las violaciones las cometen docentes, autoridades, choferes de transporte escolar y conserjes.Sin embargo, el mayor rol le corresponde al Estado, añade.

