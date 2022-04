https://mundo.sputniknews.com/20220422/vecino-golpea-a-una-mujer-en-un-fraccionamiento-de-queretaro-en-mexico--imagenes-fuertes-1124680725.html

Vecino golpea a una mujer en un fraccionamiento de Querétaro, en México | Imágenes fuertes

Un hombre violentó a una mujer en el jardín de un fraccionamiento en el estado mexicano de Querétaro, la amenazó con un cuchillo y le dijo que iba a matarla... 22.04.2022, Sputnik Mundo

Una cuenta de Twitter creada especialmente para dar sonoridad al caso, identificada como "Ni una Más Querétaro", acusó que un hombre, identificado como Jesús Israel "C" agredió a su vecina en un fraccionamiento, hecho ante el que los vecinos ofrecieron su solidaridad.El sistema de videovigilancia del conjunto habitacional captó en video el momento en que el hombre se acerca hacia la mujer, sentada en una silla, la tira de su asiento y acerca su rostro al de ella.Sin embargo, al presentar denuncias ante las autoridades ministeriales, una fiscalía rehusó el apoyo a la mujer amenazada bajo el argumento de que el agresor no era su familiar ni se cometió abuso sexual.Una segunda fiscalía, de acuerdo con la denuncia hecha en Twitter, rehusó atender a la mujer bajo la afirmación de que no llegó en el horario de atención ni tenía cita solicitada desde internet, por lo que le propuso pasar la noche en un hotel o con familiares ante una posible nueva agresión del vecino.Un tercer espacio de denuncia también sostuvo que la solicitante no tenía cita sacada por internet, además de que en la tarde noche sólo atienden acusaciones de homicidio.En los primeros minutos de la madrugada de este jueves 21 de abril la mujer no había recibido ni atención ministerial ni medidas precautorias ante las amenazas de su vecino, denunció la cuenta Ni una Más Querétaro."¿Es en serio? ¿Las leyes y la fiscalía de Querétaro tienen tan malos procedimientos que es necesario visitarlos ya muerta para que atiendan una denuncia por atento (sic) y amenazas de homicidio?", cuestionó el espacio de acusación."Tu vida está en riesgo pero tienen que ir temprano. Es irreal. A todas las mujeres y toda la sociedad queretana: por favor, si son amigos, conocen, trabajan o son familiares de Jesús Israel Caram Farez, cuídense mucho porque están conviviendo con una persona sumamente violenta", añadió.La mujer agredida dirigió una carta al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alejandro Echeverría, donde acusa ineficiencia de las autoridades para atender la situación.Hacia el mediodía de este jueves 21 de abril, el mandatario local aseguró que estableció contacto con la Fiscalía estatal para atender la denuncia de la víctima."Que quede claro que en Querétaro ningún tipo de ataque hacia las mujeres está permitido y que cualquier agresor será juzgado con todo el peso de la ley, aquí no hay lugar para la impunidad ni para los criminales", apuntó Kuri.

