El padre de Debanhi denuncia inconsistencias en los peritajes por la muerte de su hija

El padre de Debanhi denuncia inconsistencias en los peritajes por la muerte de su hija

El peritaje oficial de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León no coincide con el peritaje independiente que solicitó el padre de Debanhi Escobar, joven... 03.05.2022, Sputnik Mundo

Mario Escobar, padre de Debanhi, entregó este 2 de mayo a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer el peritaje independiente que mandó a hacer para tener una segunda versión sobre la causa de muerte de su hija. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, ya que pudo tratarse de un accidente hasta un feminicidio ocasionada por alguna actividad relacionada con la trata de personas. Frente a medios de comunicación, el papá de Debanhi adelantó que los peritajes no coinciden y descartó por completo que la muerte de su hija, de 18 años, se deba a un accidente, como trascendió tras ser hallado su cuerpo. Entre las diferencias que enlistó el padre de Debanhi trasciende que los tenis de su hija no estaban puestos y que hay indicios de que la joven recibió un golpe en la cara y pudo haber muerto por asfixia, por lo que piden a las autoridades investigan el caso como feminicidio. El 2 de mayo, las autoridades locales presentaron avances en la investigación, como el aseguramiento de cinco vehículos que habrían estado involucrados en el caso. Según medios locales, ya se ha entrevistado a los propietarios de dichos autos. Asimismo, la fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, indicó que en las cámaras de seguridad se alcanza a apreciar a un hombre que aparece en el Motel Nueva Castilla en el mismo horario en el que Debanhi se encontraba ahí.

