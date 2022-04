La entrevista al padre de Debanhi que indignó las redes en México | Video

https://mundo.sputniknews.com/20220427/la-entrevista-al-padre-de-debanhi-que-indigno-las-redes-en-mexico--video--1124898727.html

La entrevista se transmitió este 26 de abril a través de la señal de Telediario Monterrey y en ella Lafuente trató de hacer que Mario Escobar cayera en contradicciones e incluso lo acusó de cambiar su postura tras reunirse con el gobernador Samuel García.Escobar negó tal situación y reiteró que no cree que su hija se cayó en una cisterna y murió por una contusión en la cabeza, además, insistió en que el cuerpo de Debanhi fue sembrado por lo que cree que el crimen fue cometido en otro lugar."En ningún momento he cambiado mi postura. Yo nunca dije: ‘no fue sembrada’. No pueden poner palabras en mi boca, porque recuerdo todas las palabras que dije. A mi hija la mataron y la sembraron", declaró Mario Escobar.En otro momento, la conductora televisiva le cuestiona por el estilo de vida que tenía Debanhi ya que, según un funcionario estatal, la joven se la pasaba de fiesta, lo cual fue negado por el padre.María Julia en más de una ocasión le cuestiona en qué momento se comenzaron a preocupar porque no llegaba Debanhi y le preguntó si nunca iban por ella, a lo que Mario Escobar respondió que ella ya no quería que fueran por ella porque ya era mayor de edad.La conductora también le advirtió a Escobar que se cuidara porque grupos políticos o partidistas buscarían sacar provecho de su lucha, a lo que el padre respondió que está concentrado en hallar justicia para su hija.La entrevista generó muchas críticas en contra de la María Julia, a quien acusaron de ser poco empática y defender la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Hasta el momento Lafuente no se ha pronunciado por las críticas recibidas.

