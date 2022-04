https://mundo.sputniknews.com/20220428/asi-fueron-los-ultimos-momentos-de-debanhi-joven-hallada-muerta-en-un-hotel-de-mexico--video-1124961794.html

Así fueron los últimos momentos de Debanhi, joven hallada muerta en un hotel de México | Video

La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer nuevos videos en donde se observa el momento en que la joven sale de la fiesta a la que acudió y el momento en que... 28.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

debanhi escobar

nuevo león

feminicidios

El caso de Debanhi Escobar ha dado un giro luego de que se dieran a conocer nuevos videos sobre la noche de su desaparición tras acudir a una fiesta en el estado de Nuevo León.La Fiscalía estatal hizo público el video en donde se observa a la adolescente llegar corriendo al motel Nueva Castilla, el lugar en donde su cuerpo sin vida fue encontrado 13 días después de que su desaparición.En otra videograbación que se ha difundido en varios medios mexicanos se ve a Debanhi corriendo la Quinta en la que estaba mientras es seguida por un joven con el que después forcejea. De acuerdo con la versión que las dos amigas de la joven contaron para un medio local, Debanhi "estaba fuera de control" y algunas personas trataron de tranquilizarla y auxiliarla.Asimismo, se hizo público el video en donde se ve la joven arriba del taxi privado que se solicitó para que la llevara a su domicilio; sin embargo, de acuerdo con una entrevista dada por el chofer a TV Azteca, Debanhi le pidió que la bajara.Autoridades han explicado que poco después de que el chófer le tomó la fotografía que después se viralizó en redes sociales, en donde se ve a Debanhi parada en la carretera, la joven caminó hacia el sur, con dirección a la empresa de transportes Alcolsa.En la primera grabación se ve a Escobar asomarse a una caseta de seguridad y después irse. Ya en el restaurante del hotel se ve cómo se asoma al establecimiento y espera por un par de minutos y se vuelve a asomar.En otro video se ve a Debanhi entrar corriendo a la zona del hotel y, posteriormente, se le pierde de vista, justo cuando ingresa a la zona donde está la cisterna donde fue encontrada muerta.El fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, indicó que los videos no habían sido difundidos porque los empleados del motel Nueva Castilla afirmaron que las cámaras que están colocadas en el lugar no grababan, sino que sólo sirven de monitoreo.Las imágenes fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios una vez que tomó el caso, días después de encontrarse el cuerpo de la joven mexicana.Por ello, también se investiga a los trabajadores por posible falsificación de declaraciones, aunque de manera formal no hay ninguna imputación o detenido.

méxico

nuevo león

méxico, debanhi escobar, nuevo león, feminicidios