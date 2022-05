https://mundo.sputniknews.com/20220503/limitacion-a-periodistas-que-cubren-temas-vinculados-a-rusia-es-peligroso-advierte-analista-1125082883.html

Limitación a periodistas que cubren temas vinculados a Rusia es "peligroso", advierte analista

Limitación a periodistas que cubren temas vinculados a Rusia es "peligroso", advierte analista

Un informe de la asociación civil uruguaya CAinfo reveló que trabajadores de Sputnik en el país, la cadena RT y medios uruguayos que cubrieron el conflicto en... 03.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-03T18:49+0000

2022-05-03T18:49+0000

2022-05-03T18:49+0000

américa latina

uruguay

rusia

libertad de expresión

📰 conflicto en el este de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108747/46/1087474659_4:0:1280:718_1920x0_80_0_0_a940e4d90c4ff0a1963c6b81f5346878.jpg

De los 69 casos de ataques a la prensa reportados en Uruguay, tres estuvieron relacionados con la censura que recibieron los medios de Rusia tras el inicio del conflicto en Ucrania: dos que integran la categoría "restricciones en Internet" donde se impusieron estrategias para limitar el uso de la red y un caso estuvo vinculado al "uso abusivo del poder estatal", desde donde se implementaron acciones sin ninguna argumentación lógica en detrimento de estándares internacionales de la libertad de prensa y expresión. Los casos tuvieron lugar el 28 de febrero, 7 de marzo y 1 de marzo de 2022, respectivamente.En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el expresidente de CAinfo (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública) y de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Daniel Lema, dijo a Sputnik que "la regulación o autorregulación de los contenidos" es uno de los temas que generan mayor preocupación.En febrero, luego de que iniciara la operación militar especial en Ucrania, la red social Twitter etiquetó la cuenta del periodista uruguayo Sergio Pintado como 'Medio afiliado al Gobierno de Rusia'—etiqueta que la red social no ha quitado aún— por trabajar en Sputnik.Pintado, que utiliza la red a título personal, escribió en ese momento: "Soy un periodista que circunstancialmente trabaja para un medio ruso con una determinada línea editorial" y agregó "sin embargo, eso de ninguna manera quiere decir que mi cuenta personal esté al servicio del gobierno ruso y mucho menos que comparta todas las políticas de mi empleador. Etiquetar periodistas por el medio al que trabajan es antidemocrático y violento".Pese a los intentos del periodista de modificar la descripción impuesta arbitrariamente por Twitter, no obtuvo respuestas de la red social.En la misma línea, el 7 de marzo Youtube retiró de su plataforma de streaming el programa periodístico uruguayo Legítima Defensa que abordaba el conflicto en Europa del Este.Según declaraciones del conductor del programa, Leonardo Grille, a CAinfo, el video fue removido por promover la "desinformación" y la plataforma no permitió apelar la decisión.Para Lema, Twitter y Youtube tomaron estas decisiones de manera "arbitraria".Por otra parte, desde el Gobierno uruguayo también se registraron acciones que amenazaron la libertad de expresión como la decisión del presidente de la telefónica estatal uruguaya Antel, Gabriel Gurméndez, de retirar la señal de RT de Vera TV, la plataforma de streaming de la compañía. El argumento utilizado en esa oportunidad fue que RT estaba "al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania, acción condenada por nuestro país", según afirmó el jerarca a través de Twitter.

https://mundo.sputniknews.com/20220301/organizaciones-latinoamericanas-rechazan-etiquetas-de-twitter-a-periodistas-de-sputnik-y-rt-1122464355.html

https://mundo.sputniknews.com/20220301/el-conflicto-tambien-esta-en-el-terreno-digital-que-hay-detras-de-la-censura-de-twitter-a-rusia-1122455078.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

uruguay, rusia, libertad de expresión, 📰 conflicto en el este de ucrania