https://mundo.sputniknews.com/20220503/la-embajadora-de-eeuu-ante-la-onu-ve-avances-en-el-programa-nuclear-de-iran-1125089932.html

La embajadora de EEUU ante la ONU ve avances en el programa nuclear de Irán

La embajadora de EEUU ante la ONU ve avances en el programa nuclear de Irán

ONU (Sputnik) — La embajadora de Washington ante las Naciones Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, declaró que existe cierto progreso en las negociaciones... 03.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-03T21:11+0000

2022-05-03T21:11+0000

2022-05-03T21:13+0000

internacional

plan de acción integral conjunto (paic)

irán

oriente medio

eeuu

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1093604048_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_74a00461fa9e6691ea3a42bae6841ee5.jpg

La representante de EEUU ante la ONU recordó que todavía no se ha logrado ningún acuerdo y es posible que no sea alcanzado."Si la diplomacia falla, continuaremos trabajando de cerca con otros representantes de la comunidad internacional para aumentar la presión sobre Irán", subrayó.Desde marzo pasado las negociaciones en Viena sobre el regreso al acuerdo nuclear y el levantamiento de las sanciones estadounidenses siguen pausadas.Mientras que Irán culpa del poco avance a la falta de "decisión política" de EEUU para levantar las sanciones, Washington apunta a que Teherán ha planteado "una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con el retorno simultáneo al cumplimiento del acuerdo nuclear", según afirmó el 4 de abril pasado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron un acuerdo con Irán conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.

https://mundo.sputniknews.com/20220426/eeuu-afirma-que-algunas-cuestiones-complejas-pueden-impedir-el-retorno-del-paic-1124853006.html

irán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plan de acción integral conjunto (paic), irán, oriente medio, eeuu, onu