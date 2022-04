https://mundo.sputniknews.com/20220426/eeuu-afirma-que-algunas-cuestiones-complejas-pueden-impedir-el-retorno-del-paic-1124853006.html

EEUU afirma que algunas "cuestiones complejas" pueden impedir el retorno del PAIC

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU cree que una serie de cuestiones complejas que quedan por resolver pueden impedir el retorno al Plan de Acción Integral Conjunto... 26.04.2022, Sputnik Mundo

"Mientras los beneficios de no proliferación que trae un retorno mutuo al cumplimiento del PAIC sean mejores que los que tenemos ahora, ese será probablemente un resultado que nos interese. Pero nuevamente, es posible que no podamos llegar allí, porque la negociación en este caso, no solo requiere de dos partes, sino que hay múltiples partes en esto y hay cuestiones complejas, algunas de las cuales siguen sin resolverse", dijo Price durante una rueda de prensa.

