"Europa sacrifica su economía por los intereses de Estados Unidos"

"Europa sacrifica su economía por los intereses de Estados Unidos"

CARACAS (Sputnik) — "La guerra proxy" que impulsa Estados Unidos contra Rusia sacrifica la economía europea, dijo a Sputnik el analista internacional y... 03.05.2022, Sputnik Mundo

El internacionalista también destacó que esta modalidad de guerra no es nueva, y aseguró que se implementa la participación de terceros para evitar una confrontación directa entre potencias."Es una guerra por delegación para evitar enfrentar a una potencia nuclear como lo es Rusia, enfrentarlo directamente, donde no habría otros armamentos cuando se trata de una guerra entre potencias que emplear las armas nucleares para provocar el daño necesario a una potencia como Rusia, entonces se emplean a terceros para eso propósito", indicó.Una guerra proxy, expuso, se ejecuta cuando un Estado combate a otro sin utilizar sus fuerzas militares de forma directa, utiliza en cambio otro país para desarrollar sus planes bélicos.Esta modalidad de guerra, agregó Tajeldine, fue implementada con frecuencia por Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la guerra fría, e implica además el apoyo en todas sus formas, menos el envío de tropas ya que se convertiría en una intervención militar.En un comunicado, el Kremlin detalló que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tras sostener una conversación con su par francés, Emmanuel Macron, instó a Occidente a dejar de enviar armas a Ucrania.En ese sentido, Tajeldine lamentó que Ucrania sirva de "peón" de Estados Unidos.Costo de la guerraTajeldine consideró que quien se beneficia en la crisis entre Ucrania y Rusia es Estados Unidos."La Unión Europea está atrapada en un juego que en nada lo está beneficiando, en un juego geopolítico motivado por Estados Unidos y que beneficia al complejo militar estadounidense, que beneficia la gran industria petrolera, gasífera estadounidense y que no lo beneficia particularmente en lo absoluto a ella", enfatizó.El investigador señaló que a su juicio la inflación que ha provocado la crisis entre Rusia y Ucrania no la está padeciendo esta clase política europea, consideró que es el pueblo europeo quién se ha visto afectado."Existe una realidad también, quién está padeciendo de todos estos agravios es el pueblo europeo además del pueblo ruso, son los pueblos, la gran clase política acomodada, europea, está así, está tranquila, está acomodada, ellos no están sufriendo los embates", señaló.Las sanciones impuestas por Estados Unidos y países de la Unión Europea contra Rusia han tenido un impacto negativo en sus economías, el alza en los precios de los alimentos y la energía han alcanzado niveles históricos.La inflación anual en los 19 países de la zona euro trepó a 7,5% en marzo, máximo histórico desde que se tienen registros, según los datos de la Eurostat, la oficina europea de estadística.De acuerdo con el analista venezolano la comunidad internacional sabe que el conflicto entre Rusia y Ucrania se trata de una provocación del Gobierno de Estados Unidos por motivos geopolíticos, militares y económicos.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.

