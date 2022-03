https://mundo.sputniknews.com/20220329/glenn-greenwald-eeuu-hace-una-guerra-proxy-contra-rusia-y-usa-a-ucrania-como-instrumento-1123728511.html

Glenn Greenwald: EEUU hace una 'guerra proxy' contra Rusia y "usa a Ucrania como instrumento"

Glenn Greenwald, el conocido periodista de EEUU que ayudó a difundir las filtraciones de Edward Snowden sobre el programa de espionaje del Pentágono, denuncia... 29.03.2022, Sputnik Mundo

En su blog, el periodista Greenwald denuncia el abierto involucramiento de EEUU en Ucrania y la persecución a todos los que cuestionan la versión oficial, que culpa a Rusia de todos los problemas, desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2016 hasta la inflación.El artículo de Greenwald recuerda las palabras del presidente Barack Obama (2008-2016) cuando dijo que "Ucrania es un interés esencial para Rusia pero no para EEUU" y que, por lo tanto, Washington no debía arriesgarse a una confrontación con Moscú en ese país. Pero, señala Greenwald, cualquiera que cite los dichos de Obama, es "calificado de agente del Kremlin".Greenwald también denuncia la participación directa de EEUU en Ucrania desde 2014: "Desde micro manejar la política ucraniana, armando al Ejército, enviando asesores militares y oficiales de inteligencia para entrenarlos en cómo combatir", todo lo cual "es una forma de expansión de facto de la OTAN sin la membrecía formal".Como resultado, "el Gobierno ha escalado consistente y agresivamente su participación en esta guerra". Los funcionarios de EEUU "se jactan de dirigir los esfuerzos para hacer colapsar la economía rusa. Con sus aliados de la OTAN, EEUU ha inundado Ucrania con miles de millones de dólares de armas sofisticadas, algunas de las cuales han caído en las manos de los batallones neonazis integrados al Gobierno y al Ejército ucraniano".Por si fuera poco, el Pentágono está proveyendo tecnología de vigilancia en la forma de drones, armas antitanques y su propia inteligencia para combatir a las tropas rusas.En síntesis, EEUU está adelantando una 'guerra proxy' (por encargo o subrogada) contra Rusia, "usando a los ucranianos como su instrumento, con el objetivo no de terminar la guerra sino de prolongarla. Es tan obvio este hecho que aún The New York Times reportó explícitamente que la administración Biden "busca ayudar a Ucrania a encerrar a Rusia en una cenagal".De hecho, apunta Greenwald, "algunos funcionarios creen que, en términos de las leyes internacionales, la provisión de armas e inteligencia al Ejército ucraniano ha hecho a EEUU un cobeligerante".Todos estos peligros son exacerbados por el presidente Joe Biden, "que tiene demasiada edad para hablar de manera clara o predecible", lo cual es más peligroso aún porque "lo deja libre a la manipulación de los asesores de seguridad del Partido Demócrata que nunca perdonarán [la derrota] de 2016 [frente a Donald Trump] y parecen más decididos que nunca a vengarse de Putin, a cualquier riesgo".En su discurso en Polonia el 26 de marzo, Biden estuvo al borde de anunciar un eventual envío de tropas de EEUU a Polonia, que luego sus asesores desmintieron. En la misma gira, Biden hizo otra afirmación que encendió todas las alarmas, al decir que Putin "no puede mantenerse en el poder", obligando a los funcionarios a desmentir rápidamente al presidente.A pesar de las desmentidas, la idea de que EEUU busca la caída de Putin se repite como martillo en la prensa norteamericana.El periodista Niall Ferguson, citado por Greenwald, escribió en Bloomberg que su conclusión es que EEUU quiere que esta guerra continúe y que lo mismo piensan en el Reino Unido, para quienes "la opción número 1" es que el conflicto se extienda "para desangrar a Putin".Ferguson cita a un alto funcionario norteamericano: "'El único final del juego', dijo un alto funcionario en un evento privado a comienzos de mes, 'es el final del régimen de Putin. Mientras que Putin se sostenga, Rusia será un estado paria que nunca más será bienvenido en la comunidad de naciones'".

