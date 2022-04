https://mundo.sputniknews.com/20220428/las-exportaciones-de-la-comunidad-andina-crecen-421-en-2021-y-superan-los-136000-millones-1124914695.html

Las exportaciones de la Comunidad Andina crecen 42,1% en 2021 y superan los $136.000 millones

Las exportaciones de la Comunidad Andina crecen 42,1% en 2021 y superan los $136.000 millones

LIMA (Sputnik) — La exportaciones de la Comunidad Andina (CAN) superaron los 136.000 millones de dólares en 2021, experimentando un fuerte crecimiento respecto... 28.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-28T00:39+0000

2022-04-28T00:39+0000

2022-04-28T00:39+0000

américa latina

comunidad andina

📈 mercados y finanzas

colombia

ecuador

perú

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1114202298_0:131:720:536_1920x0_80_0_0_3f0b70421b8c3fba41747556676853b5.jpg

La CAN es una entidad compuesta por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, cuyo objetivo es implementar estrategias y políticas de desarrollo en común.Entre los principales productos que exportó el organismo al mundo en 2021 se encuentran los aceites crudos de petróleo, minerales de cobre, las formas en bruto de oro para uso no monetario, plátanos frescos y el mineral hulla bituminosa, usado como carbón.Por otro lado, el comunicado señala que las exportaciones intracomunitarias (entre países de la CAN) ascendieron a 8.667 millones de dólares el año pasado, un monto superior en 32,2% a lo reportado en 2020.El secretario de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, destacó la recuperación económica de los países miembros tras el año más crítico (2020) en el contexto de la pandemia de nuevo coronavirus.

https://mundo.sputniknews.com/20220421/el-presidente-de-ecuador-afirma-que-el-pais-tiene-un-potencial-muy-grande-1124630532.html

colombia

ecuador

perú

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

comunidad andina, 📈 mercados y finanzas, colombia, ecuador, perú, bolivia