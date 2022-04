https://mundo.sputniknews.com/20220421/el-presidente-de-ecuador-afirma-que-el-pais-tiene-un-potencial-muy-grande-1124630532.html

El presidente de Ecuador afirma que el país tiene un potencial muy grande

QUITO (Sputnik) — Ecuador tiene un potencial muy grande por su economía dolarizada, baja inflación y seguridad jurídica, afirmó el presidente Guillermo Lasso... 21.04.2022, Sputnik Mundo

"Es motivo de alegría ver el interés que despierta Ecuador en el mundo. El potencial es muy grande, no solo por nuestra economía dolarizada sino también por la baja inflación, y, sobre todo, la estabilidad y seguridad jurídica", dijo Lasso en su cuenta de la red social Twitter.El mandatario añadió que en su visita a Argentina y Uruguay expresó la importancia de fortalecer la integración regional, y realizó el segundo Ecuador Open for Business en el exterior, un foro en el cual se presenta a potenciales inversionistas la cartera de proyectos que tiene el país andino.El presidente también mantuvo reuniones con empresarios y sostuvo encuentros tendientes a estrechar las relaciones comerciales con Argentina y Uruguay.Con el presidente argentino Alberto Fernández, Lasso coincidió en la necesidad de robustecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para lograr la unidad de la región.En Montevideo, durante la reunión con el mandatario Luis Lacalle Pou, Lasso dijo que busca un acuerdo comercial con Uruguay pues las economías de ambas naciones son complementarias, y lo que produce Ecuador no lo produce el país del Cono Sur y viceversa, por lo que Ecuador podría exportar banano y comprar productos lácteos y carne.

