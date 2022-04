https://mundo.sputniknews.com/20220428/la-inflacion-se-modera-en-espana-al-84-por-el-abaratamiento-de-luz-y-carburantes-1124931142.html

La inflación se modera en España al 8,4% por el abaratamiento de luz y carburantes

MOSCÚ (Sputnik) — El Índice de Precios al Consumo (IPC) bajó su tasa interanual 1,4 puntos durante el mes de abril en España, situándose en el 8,4%, frente a... 28.04.2022, Sputnik Mundo

españa

inflación

europa

📈 mercados y finanzas

precios

instituto nacional de estadística

Se trata del primer descenso de la inflación tras dos meses de fuertes subidas que situaron el IPC en sus cotas más altas de los últimos 37 años.El INE destaca que "esta evolución es debida, principalmente, a los descensos de los precios de la electricidad y los carburantes".Asimismo, el INE destaca "en sentido contrario" que los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas se encuentran al alza, superando los registros de abril 2021.Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta un punto, hasta el 4,4%, situándose en sus registros más altos desde diciembre de 1995.

