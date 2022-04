https://mundo.sputniknews.com/20220428/ecuador-llama-a-fortalecer-institucionalidad-del-sistema-andino-de-integracion-1124917842.html

Ecuador llama a fortalecer institucionalidad del Sistema Andino de Integración

QUITO (Sputnik) — El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, llamó a apuntar hacia una institucionalidad sólida en el Sistema Andino de Integración, que... 28.04.2022, Sputnik Mundo

El canciller agregó que es necesario asegurar una efectiva coordinación de acciones entre órganos, instituciones y los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la que Ecuador ejerce la Presidencia pro tempore.Un comunicado difundido por la Cancillería ecuatoriana detalla que el encuentro regional tuvo como objetivo dialogar e intercambiar información sobre la contribución efectiva, por parte de los órganos del sistema andino, para la recuperación económica y social de los países miembros de la CAN tras la pandemia de COVID-19.Los países que conforman la CAN son Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.En el encuentro también se hizo el seguimiento a los compromisos asumidos durante la Quinta Reunión del Sistema Andino de Integración, realizada en Bogotá, Colombia, el 25 de marzo de 2021.En la reunión participaron además representantes del Tribunal Andino de Justicia, del Parlamento Andino, del Organismo Andino de Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

