¿Cuáles serán los desafíos que deberá enfrentar Macron en su segundo mandato?

¿Cuáles serán los desafíos que deberá enfrentar Macron en su segundo mandato?

Tras la victoria de Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones francesas, el analista uruguayo radicado en Francia, Leo Harari, dialogó con GPS...

¿Cuáles serán los desafíos que deberá enfrentar Macron en su segundo mandato?

Emmanuel Macron ganó las elecciones presidenciales francesas frente a la ultraderechista Marine Le Pen, con un 58,5% frente a un 41,5% de los votos. En este marco, "lo más notable de este proceso electoral no es que ganara Macron, porque esto mismo ya pasó antes, cuando el presidente francés derrotó a Le Pen por un 66% a un 33%, por lo que no se esperaba que ella pudiera dar un salto tan grande", sostuvo el analista.Por otro lado, "existe tradicionalmente lo que en Francia se llama el frente republicano, que son todos los que no son de extrema derecha, definida por la actitud que tienen con respecto a la segunda guerra mundial", indicó. Hay que recordar que el padre de Le Pen, que fue el que creó el partido en 1972, "fue un revisionista de lo ocurrido en la guerra", añadió. Con respecto al gran número de abstención, "uno de los motivos es que ninguno de los candidatos es demasiado amado por las masas", expresó.La derecha capitaliza el descontento social por los efectos de la globalizaciónEl otro motivo de ello es que la política está desprestigiada, "no sólo en Francia sino en el mundo entero", afirmó. En este sentido, "es difícil hacer votar a la gente, hay un descreimiento que tienen que ver con la complejidad de los temas a los que se tienen que enfrentar los Gobiernos, y la poca capacidad para cumplir las promesas electorales, por lo que hay un desinterés por la política", aseveró.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista peruano Augusto Malpartida, con quien dialogamos sobre la propuesta del presidente peruano, Pedro Castillo, de cambiar la Constitución del país.¿Cuáles son los motivos del presidente peruano para cambiar la Constitución?El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para que en las elecciones regionales y municipales de este año se haga una consulta ciudadana sobre un cambio en la Constitución. Al respecto, "si bien el presidente estuvo planteando en su campaña el tema de la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, en su primeros meses de gestión su vocero se encargó de señalar que eso no estaba en la agenda presidencial", indicó el analista peruano.Por tanto, "esto es echarle la responsabilidad al Congreso, pero lo más probable es que no se apruebe esta propuesta", sostuvo. Asimismo, "este plan no tiene ninguna coherencia, no hay ninguna propuesta de ley en curso y el Gabinete no tiene conocimiento de ninguna propuesta para la Asamblea Constituyente", aseveró. En este marco, "da la impresión que esta es una maniobra para sacarse de encima la crisis que está en curso en el país y poner la pelota en la cancha del Congreso", concluyó Malpartida.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre los desafíos de la cooperación internacional para el desarrollo en el sistema internacional contemporáneo.TeletrabajoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el investigador Tommy Wittke, con quien dialogamos sobre los desafíos del teletrabajo en Uruguay.

