Pátrushev: Ucrania armada es una amenaza para Rusia, incluyendo los armas nucleares y biológicas

Pátrushev: Ucrania armada es una amenaza para Rusia, incluyendo los armas nucleares y biológicas

Ucrania armada representa una amenaza para Rusia, incluso en términos de desarrollo de armas nucleares y biológicas, afirmó Nikolái Pátrushev, secretario del... 26.04.2022, Sputnik Mundo

Pátrushev, además, advirtió que la política de Estados Unidos y del Gobierno de Kiev pueden llevar al desmoronamiento de Ucrania.El alto funcionario subrayó que "los estadounidenses, en su pugna con Rusia, decidieron crear una antípoda contra el país utilizando a sus secuaces en Kiev. Para ello eligieron a Ucrania, buscando dividir a un pueblo que, de hecho, es el mismo".La historia, indicó, enseña que el odio nunca fue un factor que unifique al pueblo.Reconstrucción estructural de la economíaAdemás, Pátrushev aseveró que la principal condición para garantizar la seguridad económica de Rusia es reestructurar su economía sobre una base tecnológica avanzada."La condición más importante para garantizar la seguridad económica rusa es la confianza en el potencial interior del país, la reconstrucción estructural de la economía nacional sobre una base tecnológica avanzada", sostuvo.Según Pátrushev, Moscú no se opone a la economía de mercado ni a participar en las cadenas de producción mundiales pero acusó a Occidente de dejar a otros países ser su socio solo cuando le resulta rentable.Especificó asimismo que en la actualidad se está elaborando un proyecto, propuesto por la comunidad científica rusa, de un sistema monetario y financiero de dos circuitos."Para soberanizar un sistema financiero nacional, sus medios de pago deben tener valor intrínseco y estable, sin una vinculación al dólar (...) En particular, se propone definir el coste del rublo, que debe estar respaldado tanto por el oro como por un grupo de mercancías que representan un activo monetario así como alinear el tipo de cambio del rublo en paridad real con su poder adquisitivo", explicó el alto funcionario.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la operación militar de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

