Más sanciones de EEUU a diamantes rusos causarían grave impacto al mercado

A principios de abril, Estados Unidos impuso sanciones al grupo ruso de empresas extractoras de diamantes Alrosa y todos los activos de los que posee el 50% o más.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inicialmente prohibió en marzo las exportaciones estadounidenses de diamantes no industriales, como los diamantes naturales en bruto extraídos y distribuidos por Alrosa.Alrosa, una empresa estatal rusa, es responsable del 90% de la capacidad de extracción de diamantes de Rusia y es la fuente de aproximadamente un tercio de todos los diamantes del mundo.Eliminar a Rusia como fuente, agregó Golan, tendría un grave impacto en el mercado y en la empresa.Diamantes en brutoGolan señaló que la cadena de suministro mundial debería permanecer libre de cualquier escasez si las sanciones de Estados Unidos apuntan solo a los diamantes en bruto de Alrosa.Explicó que los diamantes en bruto de Rusia irán directamente a los centros de fabricación en otros países y luego ingresarán legalmente a Estados Unidos como diamantes pulidos.Las sanciones de Estados Unidos tampoco deberían tener un impacto real en la parte manufacturera de la industria del diamante porque existen suficientes bienes para abastecer a los clientes.Si las sanciones estadounidenses continúan vigentes durante la temporada navideña, de noviembre a diciembre, podría haber un impacto notable ya que la demanda de los consumidores aumenta durante este período, especialmente en Estados Unidos, dijo Golan.Sin embargo, si se crea una escasez, los precios de los diamantes en bruto pueden aumentar, pero no necesariamente, aclaró, "eventualmente, los precios se establecen según lo que los consumidores estén dispuestos a pagar. Si los precios de las joyas de diamantes y los diamantes pulidos son demasiado altos, los consumidores se volverán a otros productos de consumo".No hay otra empresa que pueda reemplazar a Alrosa, dijo Golan.MinasBen Davis, analista de minería del banco de inversión Liberum Capital Limited, con sede en el Reino Unido, dijo a la Agencia Sputnik que el suministro de las minas de Rusia también es insustituible."Ciertamente no hay suministro de las minas de diamantes que pueda reemplazar a Rusia, pero hay un sector de diamantes sintéticos y de reciclaje en rápido crecimiento, además de otras piedras preciosas que se beneficiarán", dijo Davis.Si bien todavía es posible que Rusia venda sus diamantes, habrá una creciente preferencia por los productos que no se originan en Rusia, predice Davis.Agregó que "incluso si Rusia saliera del mercado por completo, no creo que vea una acción de precios violenta al alza".Davis también predice que es muy poco probable que Estados Unidos levante las sanciones contra la industria de diamantes de Rusia y Alrosa.Mientras tanto, los precios deberían permanecer estables, agregó.

