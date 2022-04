https://mundo.sputniknews.com/20220426/lavrov-lanza-verdades-a-la-cara-de-guterres-1124849847.html

Lavrov lanza verdades a la cara de Guterres

Lavrov denuncia ante Guterres que Ucrania no firma la paz por obedecer a Occidente y extender el conflicto. Acuerdo de seguridad entre China e Islas Salomón... 26.04.2022, Sputnik Mundo

Las verdades de Lavrov a GuterresEl canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, ha denunciado este martes ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que Ucrania no quiere negociar la paz con Rusia y opta por cumplir ciegamente el plan que le impone Occidente de luchar hasta la victoria sobre el Ejército ruso que realiza su operación militar especial.A su vez, Guterres informó de su propuesta de creación de un grupo de contacto en el formato ONU-Rusia-Ucrania para abordar las cuestiones humanitarias en Ucrania, que se ocuparía de "buscar oportunidades para abrir corredores seguros con ceses de fuego locales" y de "garantizar que estos corredores sean realmente efectivos".Al respecto, Lavrov indicó que hablar de mediadores a estas alturas "es algo prematuro". Subrayó que la parte rusa primero quiere recibir la respuesta de Ucrania sobre "la última variante del proyecto del documento", entregada por escrito "hace 10 o 12 días" y de la que "los negociadores ucranianos no informaron al presidente" Vladímir Zelenski. El canciller ruso dijo también a Guterres que la situación en torno a Ucrania es resultado de la "expansión sin límites" de la OTAN.'Amenaza nuclear rusa', nuevo viejo capítulo en la propaganda de OccidenteEEUU y sus vasallos son unos auténticos 'perfeccionistas' en sus esfuerzos de demonizar a Rusia: ahora promueven el cuento de una supuesta ansiedad del Kremlin de desatar una guerra nuclear. Una campaña mediática que oculta cuestiones, tales como las últimas declaraciones del Canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien ha insistido en que la postura de Moscú radica en la inadmisibilidad del uso de armas atómicas.Al mismo tiempo, el diplomático dio a entender que tampoco sería correcto subestimar este riesgo, calificándolo como "serio" y "real". Estas últimas palabras fueron aprovechadas por la prensa dominante para potenciar su discurso sobre una 'Rusia amenazante'.Bufete español dona a la comunidad rusa un mecanismo de defensa ante sanciones occidentalesAcabar con "una indefensión absoluta" de "una gran mayoría" de la comunidad rusa residente en España ante los 'daños colaterales' de las sanciones contra el Kremlin. Este es el objetivo de un documento elaborado por el despacho Lexion Abogados & Consultores que "permitirá alguna defensa" a las personas afectadas, según su autor, Antonio Escusa.En declaraciones a Sputnik, el abogado explicó que se trata de un modelo que puede ser utilizado por los rusos que se han encontrado en una situación en la que "no pueden recibir su propio dinero y con él pagar sus obligaciones y atender sus necesidades básicas y servicios" como luz, agua, alquiler, e incluso comida.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

