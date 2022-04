Los españoles de a pie resisten a que su Estado y la prensa ataquen a la comunidad rusa

https://mundo.sputniknews.com/20220420/los-espanoles-de-a-pie-resisten-a-que-su-estado-y-la-prensa-ataquen-a-la-comunidad-rusa-1124610517.html

Para Escusa Andrés, del despacho Lexion Abogados & Consultores, "no hay un amparo legal que justifique" las sanciones que se vienen imponiendo contra Rusia bajo el pretexto del conflicto de Ucrania, unas medidas que tampoco "tendrían por qué afectar" a los ciudadanos rusos de a pie como los que residen en España, cuyo número es de unas 80.000 personas.Entre ellas, se hayan jubilados que se han encontrado en "una situación de auténtico austericidio" ante la imposibilidad de "cobrar sus pensiones de Rusia"."La suerte que tienen es que, en general, los españoles que tienen de amigos les echan una mano, porque si no, no podrían llegar al final del mes", indicó el jurista, al señalar que "el problema es muchísimo más grave con los estudiantes", dado que su entorno social, es decir, "sus propios compañeros, a lo mejor no tienen una capacidad económica como para ayudarlos", con lo cual "se quedan a mitad de carrera, tienen que abandonar España y, con grandes dificultades, volver a Rusia".Ante estas dificultades que afronta la comunidad rusa, Escusa Andrés sigue realizando "los trámites legales para ellos sin pagar", un gesto que refleja también su rechazo a "una persecución de todo lo ruso, desproporcionada y no justificada", no sólo "a través de las políticas" de países como EEUU y los de la Unión Europea [UE], sino también "desde sus medios de comunicación".Una campaña que tiene entre sus víctimas hasta a figuras como el coronel español Pedro Baños, acallado y amenazado por mostrar las dos caras de la moneda en sus análisis sobre el conflicto de Ucrania.También resulta afectado el bienestar económico de países como España, tratándose de casos como la compañía Zara que tuvo que suspender su exitosa actividad en el mercado ruso, al tiempo que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aprovechó su reciente intervención ante el Congreso de los Diputados de la nación ibérica para exigir a Madrid que presione a todos aquellos negocios españoles que 'se permiten' seguir trabajando en el gigante euroasiático.Según el también politólogo, el único beneficiado de la campaña antirrusa es EEUU, que está haciendo "un negocio redondo", tanto al estar incrementando las ventas de "su gas carísimo" a sus socios europeos –en sustitución de los suministros rusos–, como también consiguiendo que "los países de la OTAN destinen el 2% de su PIB" en el mantenimiento de la OTAN, algo que comprende también mayores compras de armamento norteamericano."EEUU ha hecho un negocio magnífico", reiteró Escusa Andrés, al subrayar que los propios refugiados ucranianos, en conversaciones con el jurista, "culpan mucho a su Gobierno" de la situación en la que se encuentra Ucrania, donde la 'ayuda' de EEUU y sus aliados sólo provoca el alargamiento y la agudización del conflicto.Por último, Escusa Andrés afirmó que "hay muchas personas" en España que están apoyando a Rusia, tratándose de gente que no se deja llevar por la narrativa de la prensa dominante, sino que "procura indagar" y preservar la memoria histórica, en particular, la acogida que dio la entonces Unión Soviética a miles de 'niños de la guerra' que salieron de España durante la contienda civil.Además, son personas que están al tanto del aporte de Rusia a la estabilidad y la paz mundial, en particular, al impedir que Siria caiga en manos terroristas.

