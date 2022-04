https://mundo.sputniknews.com/20220425/el-ministerio-de-defensa-de-brasil-niega-que-las-ffaa-sean-orientadas-para-atacar-elecciones-1124784012.html

El Ministerio de Defensa de Brasil niega que las FFAA sean orientadas para atacar elecciones

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Brasil negó a través de una nota oficial que las Fuerzas Armadas estén siendo orientadas para atacar el... 25.04.2022, Sputnik Mundo

En la nota, el Ministerio de Defensa recalca que asegurar que las Fuerzas Armadas fueron orientadas a atacar las elecciones "es irresponsable y constituye una ofensa grave a esas instituciones nacionales permanentes del Estado brasileño", y que afecta a la ética, armonía y respeto entre las instituciones del país.Además, se recordó que las Fuerzas Armadas atendieron la invitación del Tribunal Superior Electoral para presentar propuestas colaborativas y ejecutables en la comisión de transparencia de las elecciones, y que son respetadas por la población y gozan de prestigio social.El mandatario brasileño Jair Bolsonaro atacó el actual sistema electoral de urnas electrónicas en repetidas ocasiones, llegando a decir que el resultado de las elecciones presidenciales de octubre no sería confiable porque el sistema no es seguro, a pesar de que nunca presentó pruebas en este sentido.Diversos analistas temen que Bolsonaro pueda no reconocer una eventual derrota en las urnas y que las Fuerzas Armadas formen parte de su estrategia de contestación del resultado electoral.

