https://mundo.sputniknews.com/20220422/el-presidente-argentino-inaugura-obras-de-gasoducto-en-yacimiento-vaca-muerta-1124683915.html

El presidente argentino inaugura obras de gasoducto en yacimiento Vaca Muerta

El presidente argentino inaugura obras de gasoducto en yacimiento Vaca Muerta

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, inauguró las obras que construirán el gasoducto Néstor Kirchner en la localidad de Loma... 22.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-22T01:05+0000

2022-04-22T01:05+0000

2022-04-22T01:06+0000

américa latina

argentina

alberto fernández

gasoducto

📈 mercados y finanzas

petróleo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1120374553_0:0:1776:999_1920x0_80_0_0_ec60843d14c2779b769ea834343b9e0f.jpg

El yacimiento Vaca Muerta es una formación geológica de shale (gas de lutita) que tiene una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados y atraviesa cuatro provincias de Argentina.Según estimaciones de 2013 de la Agencia de Información Energética (EIA), la reserva que puede aportar este recurso alcanza los 27.000 millones de barriles, lo que significa multiplicar por 10 las actuales reservas de Argentina, o sea, convertirla en el segundo reservorio mundial de shale gas y el cuarto de shale oil (petróleo de esquisto).Las operaciones comenzaron en 2012, luego de la nacionalización argentina de la empresa de bandera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que estuvo en manos españolas durante casi dos décadas.Fernández agregó que la estatización dio lugar a dos pensamientos: "una YPF pujante, creciente, que también fuera testigo para los precios de la energía" o "una empresa declinante, que cediera espacio a otros intereses como fueron los años del Gobierno que nos precedió", en referencia a Mauricio Macri (2015-2019).El nuevo gasoducto será construido en dos etapas y se extenderá por 558 kilómetros. Permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24MMm3/día con un costo aproximado de 1.500 millones de dólares, y será financiado con fondos del tesoro y del Aporte Solidario de las grandes riquezas.En su prolongación total, alcanzará el sur de la provincia de Santa Fe, lo que permitirá llegar a grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como también la posibilidad de exportación a Brasil y norte de Chile.Con la obra, Fernández aseguró que se está "poniendo en valor algo muy importante para el desarrollo de la Argentina: no hay posibilidad de desarrollo sin industria, no hay posibilidad de que la industria crezca sin energía y no hay posibilidad de que esa energía salga de otro lugar que no sea del suelo argentino".Actualmente, YPF desarrolla una zona de Vaca Muerta desde donde se extraen diariamente miles de barriles equivalentes de petróleo.

https://mundo.sputniknews.com/20220413/cuatro-anos-despues-el-petroleo-vuelve-a-pisar-fuerte-en-tierra-del-fuego-1124359429.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, alberto fernández, gasoducto, 📈 mercados y finanzas, petróleo