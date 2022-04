https://mundo.sputniknews.com/20220422/el-embajador-ruso-en-eeuu-condena-a-la-oea-por-suspender-el-estatus-de-observador-permanente-a-1124683514.html

El embajador ruso en EEUU condena a la OEA por suspender el estatus de observador permanente a Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antónov, dijo en un comunicado que ha denunciado la decisión de la Organización de... 22.04.2022

Asimismo, Antónov declaró que no se le permitió hablar durante la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando se llevó a cabo una votación para suspender el estatus de Rusia como observador permanente."Durante la reunión especial sobre este tema, a Rusia, como observador permanente de la Organización, se le negó la oportunidad de hablar en la reunión antes y después de votar sobre el documento", señaló.Los resultados de la votación fueron 25 a favor de suspender el estatus ruso versus 0 en contra, con 8 abstenciones y una nación (Nicaragua) ausente.Hasta el momento de la publicación de reporte, Sputnik no obtuvo una respuesta de la OEA a su solicitud de comentarios sobre por qué no se le permitió hablar a Antónov.

