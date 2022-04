https://mundo.sputniknews.com/20220421/que-pasa-con-las-afp-en-chile-y-peru-que-consecuencias-tienen-los-retiros-1124630748.html

Qué pasa con las AFP en Chile y Perú: qué consecuencias tienen los retiros

Los proyectos de retiro anticipado de los fondos previsionales privados en ambos países del Pacífico han sido de las medidas más populares para mitigar los... 21.04.2022, Sputnik Mundo

Desde 1982, año en que se inauguró el sistema previsional privado en Chile de la mano de José Piñera —hermano mayor del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022)—, en un contexto dictatorial que no permitía disidencias, los chilenos llevan 40 años aportando en un sistema de capitalización previsional individual en desmedro del antiguo sistema de reparto.En el caso peruano, en un escenario de plena masificación de las medidas económicas neoliberales del fujimorismo, se implementa en 1992 un sistema privado de capitalización individual previsional a imagen y semejanza del modelo de su vecino del sur.El modelo de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido cuestionado en innumerables ocasiones. En el caso chileno es sindicado como uno de los pilares de un sistema en el que los ahorros previsionales de los trabajadores son materia de inversión especulativa en los mercados de valores, donde no se socializan las ganancias sino únicamente las pérdidas.Las primeras generaciones de pensionados a través de las AFP no consiguen llevar un costo de vida que cumpla con las expectativas previsionales mínimas. Este fue uno de los principales pilares de las demandas ciudadanas que dieron pie al estallido social de octubre de 2019 y a la posterior campaña del ahora presidente Gabriel Boric, que considera la eliminación del modelo de AFP como uno de sus reformas programáticas centrales.Pandemia y retiros previsionalesDurante la pandemia los proyectos de retiro anticipado de pensiones fueron la medida más popular, tanto en Chile como en Perú, para mitigar los efectos económicos de la crisis. Algunas encuestas revelaron que más del 80% de la ciudadanía estuvo de acuerdo con aprobar estas reformas constitucionales y los sectores de izquierda, incluido el entonces diputado Gabriel Boric, impulsaron y votaron a favor de ellas en el Congreso.Estas iniciativas permiten a la gente retirar hasta un 10% de lo que tienen ahorrado en las AFP, las empresas privadas encargadas de gestionar el dinero. En el caso chileno, durante la pandemia se promulgaron tres retiros y cuarto no logró alcanzar los votos necesarios.En el caso peruano, durante la pandemia el Congreso aprobó cinco retiros de fondos previsionales con un límite de 4 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), equivalentes a unos 5.000 dólares por retiro.Inflación y reticencias a nuevos retirosEn 2020 y 2021 los más reticentes a los retiros fueron Piñera y sus ministros. De hecho, su postura contraria a la medida, bajo el argumento de que inyectar tanto dinero al consumo generaría inflación, le significó al mandatario chileno graves crisis políticas, con caídas drásticas de su popularidad que lo forzaron a ejecutar masivos cambios de Gabinete.Cuando Boric sucedió a Piñera en marzo de este año, las cifras de la pandemia ya venían a la baja. A comienzos de abril se activó en el Congreso un debate para aprobar un nuevo retiro en ayuda de las familias, con un apoyo importante en sectores de izquierda y de derecha.Boric le pidió a sus parlamentarios que voten en contra del retiro, señalando que no es una buena medida, que afectará los precios de los productos y que mucha gente quedará sin ahorros en sus cuentas. Pero la propuesta tomó impulso y fueron varios los diputados que se mostraron abiertos a aprobar un nuevo retiro, proyecto que no alcanzó el cuórum necesario para su aprobación.El ministro de Hacienda chileno Mario Marcel afirmó a medios locales que las personas "ya no van a tener fondos y solo van a tener inflación", de aprobarse la medida de un quinto retiro.La superintendencia de AFP del Perú estimó que fueron destinados unos 66.000 millones de soles —aproximadamente 17.000 millones de dólares— a los cinco retiros de fondos previsionales privados para mitigar los vaivenes económicos productos de la pandemia por COVID-19 durante 2020 y 2021.La Comisión de Economía del Congreso peruano accedió a legislar sobre la posibilidad de avanzar hacia un sexto retiro de hasta 18.400 soles —alrededor de 5.000 dólares—, para los afiliados al sistema privado. Lo que en su totalidad equivale a casi un tercio del total de los fondos de pensiones.Sin embargo, exministros y economistas peruanos afirman que un sexto retiro agudizaría aún más el escenario inflacionario del país, "destruyendo las pensiones de los peruanos", además de considerar la propuesta de la Comisión de Economía del Poder legislativo como "demagógica y populista".Los cinco retiros previos de ahorros previsionales en Perú equivalen a un 11% del PIB del Perú y ha dejado a 2.3 millones de afiliados sin ahorros en sus cuentas.Según estimaciones, de concretarse un sexto retiro en el país incaico, 5,2 millones de afiliados accederían al retiro, lo que representa un 20% del tamaño actual de los fondos previsionales privados.

