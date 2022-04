https://mundo.sputniknews.com/20220421/la-moneda-digital-del-banco-de-mexico-comenzara-a-operar-en-el-2025-y-esto-es-lo-que-debes-saber-1124668797.html

La moneda digital del Banco de México comenzará a operar en el 2025 y esto es lo que debes saber

Será a partir del año 2025 que la moneda digital del Banco de México (Banxico) comience a operar, según informó la gobernadora del organismo, Victoria... 21.04.2022, Sputnik Mundo

Fue durante su comparecencia ante el Senado que la gobernadora del Banxico dio a conocer la fecha aproximada para la moneda digital empiece a operar. De acuerdo con Rodríguez Ceja, la Moneda Digital del Banco Central (MDBC) buscará generar inclusión financiera. "Estimamos que este proceso nos tomará alrededor de tres años para su operación definitiva. Está dirigida a gente bancarizada y no bancarizada, ampliar posibilidades de pago que sean rápidas, seguras y eficientes", explicó ante miembros de la Cámara Alta de México. La gobernadora de Banxico señaló que la MDBC se usará como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor y, recordó, no sustituirá a los billetes y monedas que actualmente circulan en México. "Uno de los grandes retos que tenemos en el país es la inclusión financiera y consideramos que junto a otros proyectos de Banxico, como CoDi, la moneda digital será un elemento importante para seguir abarcando a una población mayor que hoy no tiene acceso a algunos de estos esquemas", dijo Rodríguez Ceja.El peso digital mexicano no pretende competir con el bitcoin ni las criptomonedas, pues a diferencia de éstas, el MDBC sí está sometido a las reglas gubernamentales. Según las autoridades, el peso digital integra un tipo de criptoactivo denominado Monedas Digitales de Bancos Centrales (MDBC), las cuales son reconocidas como una denominación de la moneda de curso legal y u valor se encuentra respaldado por la confianza de las personas en la autoridad central que la emite (en este caso el Banco de México).Según detalló Banxico, las transferencias y los pagos con el nuevo peso digital se llevarán a cabo con base en la infraestructura que actualmente tiene el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

