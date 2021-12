https://mundo.sputniknews.com/20211207/las-criptomonedas-eligen-america-latina-para-desembarcar-una-radiografia-regional-1119079288.html

Las criptomonedas eligen América Latina para desembarcar: una radiografía regional

Las criptomonedas eligen América Latina para desembarcar: una radiografía regional

La demanda de criptomonedas aumentó en el mundo en 2021. América Latina no fue ajena a la penetración de estos activos digitales. En la región se asentaron... 07.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-07T20:43+0000

2021-12-07T20:43+0000

2021-12-07T20:43+0000

américa latina

brasil

colombia

chile

argentina

el salvador

paraguay

criptomonedas

nayib bukele

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1117618739_0:63:3079:1794_1920x0_80_0_0_0536466036f366c624610a423f856721.jpg

Las criptomonedas están calando hondo en América Latina. La incertidumbre política y la crisis económica —marcada por una inflación impredecible, tipos de cambio versátiles, sistemas bancarios ineficientes y caros y las restricciones financieras—, socavan las monedas locales. A este escenario, se suma que muchos países dependen en gran medida del flujo de remesas, que más del 60% de la población no está bancarizada, y la precarización de las condiciones de vida que trajo la pandemia.Hoy la región es un destino perfecto para el desembarco de nuevos modelos de transacción con divisas digitales, que en su mayoría no están regulados por bancos centrales. Ya en agosto de 2021, Argentina, Colombia, y Brasil estaban entre los 20 países del mundo donde la adopción de los criptoactivos crecía más rápidamente, según el Global Crypto Adoption Index de la consultora de seguridad en blockchain Chainalysis.Argentina, donde las criptomonedas pagan impuestos, pero aterrizan los intermediariosLos cambios de criptos por dinero están llamando la atención de los reguladores en todo el mundo, ya que las plataformas que prestan esos servicios "son muy parecidas a los corredores de Bolsa tradicionales", informó el periódico británico Financial Times. Así, a mediados de noviembre en Argentina, el Gobierno de Alberto Fernández estableció que las operaciones con criptomonedas será gravada con el impuesto a los créditos y débitos bancarios, más conocido como el impuesto al cheque.Mientras, la demanda de criptomonedas sigue aumentando en el país. Según el informe de agosto de Chainalysis, Argentina se posiciona como uno de los países en los que la adopción de los criptoactivos crece más rápidamente, junto a los Estados Unidos, India, Vietnam, Ucrania o Nigeria. El informe resalta que dentro del top ten figuran países que tienen las monedas que más se devaluaron en el año, como Venezuela, Argentina y Nigeria.Así es como importantes plataformas de criptomonedas, como Blockchain.com, buscan acelerar el crecimiento de las finanzas digitales en el país y la región, "para impulsar una revolución en la adopción de criptomonedas en el continente", informó en un comunicado la compañía. Con ese objetivo, Blockchain.com –que cuenta con casi 80 millones de usuarios a nivel global—, compró SeSocio, la plataforma argentina de finanzas personales, por 120 millones de dólares. La empresa quiere llegar a los clientes no bancarizados y subbancarizados en la región.También así lo busca Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas china que maneja el 50% de las transacciones cripto que se hacen en el mundo y cuenta con 15 millones de usuarios y un volumen diario de transacciones de más de 3.000 millones de dólares. La empresa desembarcó en Argentina en julio de 2020, y también está presente en Brasil. Además, está iniciando sus operaciones en México y Colombia. Según dijo a Bloomberg Línea su director de operaciones para Latinoamérica, Maximiliano Hinz, en el largo plazo, la demanda de las personas de poseer e intercambiar criptoactivos se impondrá sobre cualquier ánimo de restricción por parte de los gobernantes.El no a las cripto en MéxicoEn México hay unos 100 negocios que aceptan pagos con divisas digitales. Pero las autoridades alertan de que no se trata de dinero real, y que los bancos que acepten esas transacciones cometen un delito.A comienzos de noviembre el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, volvió a pedir no arriesgar la arquitectura financiera del país y del mundo con "experimentos" de criptomonedas. Ya en junio Banxico, junto a Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), habían emitido un comunicado conjunto en el que recordaron que las criptomonedas no están admitidas en sistema financiero y que, por tanto, los bancos no pueden operar con ellas.Díaz de León asegura que los criptoactivos "van directo a la razón de ser" de los bancos centrales y de su autonomía. Durante la Convención Nacional 2021 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que el hecho de que algo tenga capacidad de medio de pago y alguien más lo pueda recibir, no implica que se convierta en "buen dinero". Según Díaz de León, el buen dinero tiene un valor estable en el tiempo, es ampliamente aceptado como medio de pago y todos los precios de la economía están referidos a él.A su vez, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) pretende cobrar impuestos a las ventas de criptomonedas. A finales de octubre publicó un informe en el que analizaba la situación, y advertía que al no existir una categoría específica para catalogar los impuestos que se le deben asignar, las criptomonedas entrarían en el régimen fiscal de enajenación de bienes, por ser ingresos derivados de la compraventa de activos virtuales. Por ello sugiere que a ciertas operaciones de venta se les aplique un Impuesto sobre la Renta (ISR) del 20% sobre el monto total de la transacción.La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) —siguiendo la línea del Fondo Monetario Internacional (FMI)—, también alertó que estas divisas pueden dar pie a la financiación del crimen organizado o a fraudes; algo que los defensores del bitcóin insisten que ya pasa con el dinero oficial.Pese a los esfuerzos gubernamentales para desalentar su uso, un estudio elaborado por Finder, una organización especializada en el asesoramiento financiero en criptomonedas, señala que por lo menos el 12% de la población en México es poseedora de criptomonedas, lo que ubica a la nación como la novena con mayor tasa de posesión de estos instrumentos en el mundo.El paradigmático caso del bitcóin en El SalvadorEn septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en avalar el bitcóin —el mayor token digital—, como moneda legal. Para el presidente Nayib Bukele, se trata de una herramienta que abarata las remesas familiares y abre posibilidades a la economía, la cual hasta entonces solo contaba con el dólar como medio de cambio.Hoy El Salvador es el tercer país en el mundo con mayor cantidad de cajeros de bitcoin. Cuenta con una red de 205 —está detrás de Estados Unidos, que tiene 25.365 cajeros, y de Canadá, que suma 1.984—, lo que permite a sus ciudadanos convertir la criptomoneda en dólares estadounidenses y retirarlos en efectivo.En América Latina y el Caribe, detrás de El Salvador, hasta octubre de 2021 aparecía Colombia con 50 cajeros de bitcoin, por encima de Puerto Rico, que tiene 29, Brasil con 21, Panamá con 20, República Dominicana con 15, México con 13, Argentina con 12, Chile y Perú con tres, Costa Rica con dos, y Venezuela y Ecuador con uno, según el portal especializado Coin ATM Radar.En El Salvador, la adopción del bitcóin no solo abrió la puerta a los cajeros, sino que significó el afianzamiento del plan de Bukele en convertir al país en un laboratorio de bitcóin y libertad financiera.A mediados de noviembre el presidente anunció que construiría la primera bitcoin city (ciudad bitcóin) del mundo, en Conchagua —a poco más de 200 kilómetros al este de San Salvador—. Según explicó, la ciudad tendrá forma de moneda; habrá restaurantes, plazas comerciales, zonas residenciales, una plaza central con forma del símbolo del bitcóin, e incluso un aeropuerto. La construirá con fondos obtenidos con la minería de la misma divisa digital. La ubicación de la ciudad en Conchagua no es casual: ahí hay un volcán, con el que Bukele pretende obtener la energía para el minado de bitcoin.Ya en junio el presidente había ordenado a la empresa estatal de electricidad geotérmica LaGeo construir instalaciones utilizando energía renovable de los volcanes del país, para alimentar a las granjas mineras. En octubre empezó a minar bitcoins con esa energía.Entre los beneficios fiscales que promete la futura ciudad estaría la eliminación de prácticamente todos los impuestos, salvo el IVA."En Bitcoin City habrá cero impuestos a la propiedad, no habrá impuestos a las contrataciones y tampoco impuestos municipales", aseguró Bukele. "Los únicos impuestos que van a tener en 'Bitcoin City' es el IVA, la mitad se usará para pagar los bonos de la municipalidad y lo demás para la infraestructura pública y el mantenimiento de la ciudad", agregó.Brasil, surfeando la ola del bitcoinAl igual que El Salvador, en Brasil hay quienes quieren que el bitcoin sea moneda de curso legal. Usar bitcoins para "comprar una casa, un coche, ir a McDonald's a comprar una hamburguesa", explicó el diputado federal Aureo Ribeiro. Para que eso suceda, el diputado presentó un proyecto de ley que espera sea votado en la Cámara. Poco después, Luizao Goulart, también diputado federal, presentó un proyecto para legalizar el pago de salarios con bitcoin y otras criptomonedas para los trabajadores del sector público y privado.En Brasil, donde más del 10% de la población tiene criptomonedas, Mercado Libre anunció que permitirá transacciones con los activos digitales. Los clientes de MercadoPago en Brasil pronto podrán comprar, vender y mantener criptomonedas usando sus billeteras digitales, a medida que la empresa latinoamericana más grande en términos de capitalización de mercado busca expandir su línea de productos financieros. La posibilidad estuvo disponible para un pequeño grupo de clientes a principios de noviembre y se implementará de manera más amplia en las próximas semanas, dijo a Bloomberg Línea Tulio Oliveira, vicepresidente de MercadoPago.Colombia y su piloto privado de compras criptoMientras el Gobierno de El Salvador incorporó al bitcoin como moneda de curso legal, en Colombia privados están probando los criptoactivos. Según informó el 6 de diciembre Bloomberg Línea, la entidad financiera Bancolombia y la plataforma de intercambio Gemini, con sede en Nueva York, el martes 14 iniciarán un piloto de compra y venta de criptomonedas. Se trata del primer acercamiento real al uso regulado de las criptomonedas en Colombia, lo que significa un hito para el país.En dicho piloto, que durará un año, los usuarios podrán negociar criptomonedas directamente con Gemini, en tanto que Bancolombia les permitirá hacer uso de sus cuentas para comprar las divisas, o bien trasladar el dinero que tienen en Gemini a su cuenta asociada en la entidad financiera. "Esto quiere decir que Bancolombia no interviene en el proceso de negociación de los criptoactivos, sino que servirá de canal para facilitarlo", explicó a La República Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios de Bancolombia. Según Finder, al menos 8% de la población colombiana posee criptomonedas.En tanto, en Chile el senador representante del conservadurismo chileno Karim Bianchi, prevé presentar un proyecto de ley Bitcoin para regular su alcance; y en Paraguay el diputado Carlos Rejala presentó un proyecto de ley que busca legalizar la criptominería.

https://mundo.sputniknews.com/20211205/bukele-vs-peter-schiff-la-respuesta-sobre-el-despilfarro-del-dinero-salvadoreno-por-el-bitcoin-1119008625.html

https://mundo.sputniknews.com/20211117/argentina-cobrara-impuestos-a-las-operaciones-con-criptomonedas-1118351848.html

https://mundo.sputniknews.com/20211128/tres-sencillas-formas-de-sacar-provecho-de-las-criptomonedas-sin-necesidad-de-comprarlas-1118739261.html

https://mundo.sputniknews.com/20211123/el-fmi-advierte-a-el-salvador-sobre-las-consecuencias-del-uso-del-bitcoin-como-moneda-de-curso-1118534080.html

https://mundo.sputniknews.com/20211122/rusia-venezuela-y-paraguay-se-benefician-del-exodo-de-mineras-de-criptomonedas-chinas-1118493779.html

brasil

colombia

chile

argentina

el salvador

paraguay

méxico

ciudad bitcóin

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, colombia, chile, argentina, el salvador, paraguay, criptomonedas, nayib bukele, méxico, ciudad bitcóin