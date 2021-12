https://mundo.sputniknews.com/20211213/avocado-coin-una-cripto-que-llega-desde-mexico-para-revolucionar-el-mercado-de-aguacates-1119275483.html

Avocado Coin, una cripto que llega desde México para revolucionar el mercado de aguacates

Avocado Coin, una cripto que llega desde México para revolucionar el mercado de aguacates

GreenGold Project es el nuevo ecosistema tecnológico y financiero que pretende revolucionar la industria agroalimentaria —y otros sectores— a través de la... 13.12.2021

¿Imaginas ir al mercado, encontrar un aguacate y ver cuánta agua se gastó para que ese fruto esté en tus manos?La idea parece un disparate, pero de hecho ya está sucediendo. En estos momentos, hay sensores instalados en cientos de hectáreas de Michoacán que están reportando a detalle qué sucede con los plantíos de aguacate: sus cambios de temperatura, cuánta agua consumen y cómo crecen."Toda la información de lo que sucede en la huerta se almacena en una blockchain [cadena de bloques]", explica a Sputnik Gonzalo Araujo, cofundador y CEO de GreenGold Project.La blockchain que se utiliza para este proyecto se llama Solana y es de cuarta generación, lo cual significa que es sustentable, no como la que utiliza la criptomoneda bitcoin, cuyas labores de minería digital consumen cantidades gigantescas de energía, provocando severos daños ambientales."Solana es 100.000 veces más poderosa que la de bitcoin, mucho más económica y no utiliza Proof of Work, [el sistema] para el que se requiere tanta energía en el minado", dice el empresario.Según Araujo, al tecnificar la producción de este fruto, se aumenta la eficiencia del negocio y, por ende, se obtienen precios finales al consumidor más económicos.Para la realización de esta iniciativa, la compañía lanzará el 15 de diciembre una nueva criptomoneda: Avocado Coin (AVDO), la cual cotizará en varios mercados internacionales como IndoEx, Dex-Trade y AlterDice. En total se colocarán 600.000 unidades, cada una con un valor de 1.000 dólares."En nuestro modelo basado en la economía colaborativa, invitamos a cientos de miles de personas a que compren nuestros tokens. En este caso, el primer token es Avocado Coin, que se basa en la producción del aguacate en México", afirma Araujo.El dinero que se reciba será invertido directamente en proyectos sustentables que tengan que ver con el mundo del aguacate, aunque en realidad la intención de GreenGold Project es mucho más ambiciosa. Prevén lanzar otro tipo de criptomonedas, como Lemon Coin o Berry Coin. El objetivo, dice Araujo, es impulsar la mayor cantidad de productos sustentables para mejorar el planeta. Y la industria agroalimentaria será su primer paso.¿Y cómo se logrará? A través de una revolución total de la industria agro, en la que se transformará la manera de producir alimentos, sostiene."[Podemos lograrlo] inyectando tecnologías agro 4.0 e internet de las cosas, enseñándole al agricultor cómo es que realmente se debe hacer, pero sin decirle que le vas a financiar o que le vas a prestar. Vamos a llegar con todo el paquete, a sistematizar 120.000 hectáreas de aguacate en Michoacán, que representan el 60% de la exportación de México al planeta, y México aporta el 72% del aguacate al mundo", dice Araujo.El cofundador de GreenGold Project considera necesario un cambio en la producción de alimentos."Desafortunadamente hoy los agricultores no les interesa mucho. [Aprendieron del campo] porque su abuelo o su papá plantaba de cierta manera y ellos así lo hacen también", observa Araujo.Como consecuencia, dice, se genera mucho desperdicio de agua porque riegan sin datos ni modelos comprobados. "Toman el agua y ciegamente la riegan como ellos sienten que la tierra lo necesita. Echan los nutrientes que ellos creen y hay un montón de desperdicio en esto"."En nuestro proyecto ellos van a aprender de una manera muy centrada y focalizada. Primero, enseñándoles nosotros, con nuestro propio ejemplo. [Por eso] ya estamos comenzando con nuestras hectáreas, que en realidad son de todo el que invierta en Avocado Coin. Con estas hectáreas automatizadas, demostraremos que sí hay una forma de hacer esto bien y sin necesidad de secar valles o lagos, como pasó en Chile", explica.Para él, la industria agro está encaminada hacia la producción más eficiente y el consumo más consciente.El consumidor, dice, preferirá ese aguacate porque será más barato y más sustentable."Lo va a exigir… Imaginemos a una persona que está en Europa y va al mercado a comprar un aguacate y sabe que hay un aguacate sustentable que cuida al planeta, que se hace con riego por goteo, con riego de precisión. Hoy el consumidor no busca tanto el precio, busca otras cosas: que sea orgánico, sustentable, que no dañe al planeta ni ponga veneno", concluye.

