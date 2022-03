https://mundo.sputniknews.com/20220331/un-experto-las-sanciones-a-rusia-generan-mayor-pobreza-inflacion-y-desempleo-en-america-latina-1123848242.html

Un experto: las sanciones a Rusia generan mayor pobreza, inflación y desempleo en América Latina

Un experto: las sanciones a Rusia generan mayor pobreza, inflación y desempleo en América Latina

Las sanciones a Rusia y el conflicto en Ucrania generan mayor pobreza, inflación, desempleo y decrecimiento económico en América Latina, dijo a Sputnik el... 31.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-31T17:21+0000

2022-03-31T17:21+0000

2022-03-31T17:21+0000

💬 opinión y análisis

américa latina

📈 mercados y finanzas

sanciones

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

conflicto en el este de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1123848644_0:53:1280:774_1920x0_80_0_0_bc4ace54291e6a5a59d70a39967f04df.jpg

Señaló que la alta inflación también implica una restricción para el crecimiento de las economías."Es una muy mala noticia para los sectores más vulnerables de América Latina. Con el conflicto en Ucrania, los sectores pobres van a ser los más afectados en esta situación. La CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] ha informado sobre que la pobreza aumentará en la región. Además, aumentará el desempleo. De prolongarse el conflicto, se podrían ver aún más afectados los sectores populares", advirtió.En su informe anual Panorama Social de América Latina, la CEPAL estimó que entre 2020 y 2021 las personas en situación de pobreza extrema se incrementaron en cerca de cinco millones, por lo que subió a 86 millones de personas en 2021.FertilizantesEl Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantó a principios de marzo que la inflación en la región podría repuntar por el alza en los precios de la energía y señaló que se podría producir una probable escasez de fertilizantes, ya que Rusia es uno de los principales productores.El FMI señaló que es probable que los altos precios de las materias primas "aceleren considerablemente la inflación" en la región, que ya registra en promedio una tasa anual del 8% en cinco de las principales economías: Brasil, México, Chile, Colombia y Perú.Sostuvo que lo mismo sucede con Brasil, que tiene producción de fertilizantes, pero no alcanza para todo el consumo interno del país.Otras crisisPor otro lado, García Fernández recordó que la situación que vive América Latina viene desde la crisis del 2008, que se recrudeció en 2020 con la pandemia del COVID-19.Sin embargo, señaló que algunos países latinoamericanos, sobre todo los productores de combustibles, como pueden ser México, Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, podrían beneficiarse en parte de la situación.Numerosos países condenaron la operación militar que Moscú lanzó en Ucrania el 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.

https://mundo.sputniknews.com/20220315/el-fmi-los-escasos-vinculos-de-eeuu-con-rusia-y-ucrania-pueden-mitigar-la-crisis-economica-1123131945.html

https://mundo.sputniknews.com/20220127/la-pobreza-extrema-en-latinoamerica-y-caribe-subio-en-2021-y-afecta-a-86-millones-de-personas-1120821419.html

https://mundo.sputniknews.com/20220120/cancilleres-de-india-y-mexico-conversan-sobre-plan-contra-pobreza-extrema-en-el-mundo-1120523931.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, sanciones, rusia, operación militar especial de rusia en ucrania, conflicto en el este de ucrania